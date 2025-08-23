Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; – Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Όταν οι αεροσυνοδοί της Air Canada αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από μια εβδομάδα κηρύσσοντας απεργία, είχαν ένα σύνθημα: «Η μη αμειβόμενη εργασία δεν πετάει».

Αναφερόταν στη μακροχρόνια πρακτική της αεροπορικής βιομηχανίας της Βόρειας Αμερικής να μην αμείβει το πλήρωμα καμπίνας για την εργασία που εκτελεί όταν βρίσκεται στο έδαφος, πριν το αεροπλάνο απογειωθεί.

Αντίθετα, ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως ανέφεραν εμπειρογνώμονες του κλάδου στο BBC, πληρώνουν το πλήρωμα καμπίνας με μηνιαίο μισθό και όχι με ωρομίσθιο.

Η μισθολογική δομή εξέπληξε τους Καναδούς επιβάτες, πολλοί από τους οποίους υποστήριξαν τους απεργούς, όπως έδειξε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του συνδικάτου.

Τι περιλαμβάνει η προσωρινή συμφωνία

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη.

Η προτεινόμενη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Καναδικού Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων (Cupe) και της Air Canada δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά όσοι είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενό της αναφέρουν ότι περιλαμβάνει αύξηση μισθών για τα επόμενα χρόνια και, κυρίως, μερική αμοιβή για τα καθήκοντα επιβίβασης και τους ελέγχους ασφαλείας στην καμπίνα πριν από την απογείωση – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Οι ειδικοί λένε ότι οι νίκες που εξασφάλισε το πλήρωμα καμπίνας της Air Canada θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τους εργαζόμενους στον τομέα των αερομεταφορών στην αμερικανική ήπειρο.

Η ένωση το χαρακτήρισε «ιστορικό» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η μη αμειβόμενη εργασία «τελείωσε».

Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί αεροσυνοδοί, οι οποίοι πρέπει ακόμη να ψηφίσουν για να εγκρίνουν τη συμφωνία, παραμένουν δυσαρεστημένοι. Δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία έχει αρκετή υποστήριξη για να εγκριθεί, σύμφωνα με το Reuters.

Πρακτική η μη αμειβόμενη εργασία στις αεροπορικές σε Καναδά και ΗΠΑ

Οι αεροσυνοδοί της Air Canada δεν ήταν οι μόνοι που δεν αμείβονταν γι’ αυτό που ο κλάδος αποκαλεί «εργασία εδάφους».

Το προσωπικό καμπίνας άλλων καναδικών αεροπορικών εταιρειών, όπως η Air Transat και η WestJet, δεν λαμβάνει αμοιβή για την εργασία εδάφους ως μέρος της αμοιβής του. Το ίδιο ισχύει και για τους αεροσυνοδούς της αμερικανικής United Airlines, αν και οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση εργασίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για δεκαετίες, η πρακτική αυτή δικαιολογούνταν με το επιχείρημα ότι είναι ευκολότερο να παρακολουθείται ο χρόνος από την αναχώρηση του αεροσκάφους από την πύλη έως την προσγείωσή του. Είναι πιο δύσκολο να συμπεριληφθεί ο χρόνος επιβίβασης, ο οποίος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις καθυστερήσεις και τον αριθμό των επιβατών.

Για να μετριάσουν αυτό το πρόβλημα, οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν την ωρομίσθια αμοιβή του προσωπικού καμπίνας, αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι οι συνολικές αμοιβές εξακολουθούν να είναι χαμηλές, ειδικά για όσους ζουν σε μεγάλες, συχνά ακριβές, πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Η Air Canada δήλωσε ότι οι μισοί από τους «αεροσυνοδούς των κύριων γραμμών» κέρδισαν περισσότερα από 54.000 καναδικά δολάρια (39.000 δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι, με ορισμένους από τους πιο έμπειρους υπαλλήλους να κερδίζουν περισσότερα από 70.000 καναδικά δολάρια.

Τα στοιχεία ήταν ελαφρώς διαφορετικά για την Air Canada Rouge, την οικονομική πτέρυγα της αεροπορικής εταιρείας. Μια αεροσυνοδός που εργάζεται πολλά χρόνια στην Air Canada, η Leslie Woolaver, δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Halifax Examiner πως εκτιμά ότι έκανε περίπου 40 ώρες μη αμειβόμενης εργασίας το μήνα.

Ο αριθμός αυτός είναι παρόμοιος με αυτόν που ανέφεραν σχεδόν 10.000 αεροσυνοδοί σε μια έρευνα που πραγματοποίησε η Cupe στα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Τότε, ο Wesley Lesosky, πρόεδρος του τμήματος αεροπορικών εταιρειών του συνδικάτου, χαρακτήρισε την απλήρωτη εργασία «ένα βρώμικο μυστικό σε αυτό τον κλάδο».