Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; – Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025 | 22:19

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Όταν οι αεροσυνοδοί της Air Canada αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από μια εβδομάδα κηρύσσοντας απεργία, είχαν ένα σύνθημα: «Η μη αμειβόμενη εργασία δεν πετάει».

Αναφερόταν στη μακροχρόνια πρακτική της αεροπορικής βιομηχανίας της Βόρειας Αμερικής να μην αμείβει το πλήρωμα καμπίνας για την εργασία που εκτελεί όταν βρίσκεται στο έδαφος, πριν το αεροπλάνο απογειωθεί.

Αντίθετα, ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως ανέφεραν εμπειρογνώμονες του κλάδου στο BBC, πληρώνουν το πλήρωμα καμπίνας με μηνιαίο μισθό και όχι με ωρομίσθιο.

Η μισθολογική δομή εξέπληξε τους Καναδούς επιβάτες, πολλοί από τους οποίους υποστήριξαν τους απεργούς, όπως έδειξε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του συνδικάτου.

Τι περιλαμβάνει η προσωρινή συμφωνία

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη.

Η προτεινόμενη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Καναδικού Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων (Cupe) και της Air Canada δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά όσοι είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενό της αναφέρουν ότι περιλαμβάνει αύξηση μισθών για τα επόμενα χρόνια και, κυρίως, μερική αμοιβή για τα καθήκοντα επιβίβασης και τους ελέγχους ασφαλείας στην καμπίνα πριν από την απογείωση – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Οι ειδικοί λένε ότι οι νίκες που εξασφάλισε το πλήρωμα καμπίνας της Air Canada θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τους εργαζόμενους στον τομέα των αερομεταφορών στην αμερικανική ήπειρο.

Η ένωση το χαρακτήρισε «ιστορικό» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η μη αμειβόμενη εργασία «τελείωσε».

Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί αεροσυνοδοί, οι οποίοι πρέπει ακόμη να ψηφίσουν για να εγκρίνουν τη συμφωνία, παραμένουν δυσαρεστημένοι. Δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία έχει αρκετή υποστήριξη για να εγκριθεί, σύμφωνα με το Reuters.

Πρακτική η μη αμειβόμενη εργασία στις αεροπορικές σε Καναδά και ΗΠΑ

Οι αεροσυνοδοί της Air Canada δεν ήταν οι μόνοι που δεν αμείβονταν γι’ αυτό που ο κλάδος αποκαλεί «εργασία εδάφους».

Το προσωπικό καμπίνας άλλων καναδικών αεροπορικών εταιρειών, όπως η Air Transat και η WestJet, δεν λαμβάνει αμοιβή για την εργασία εδάφους ως μέρος της αμοιβής του. Το ίδιο ισχύει και για τους αεροσυνοδούς της αμερικανικής United Airlines, αν και οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση εργασίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για δεκαετίες, η πρακτική αυτή δικαιολογούνταν με το επιχείρημα ότι είναι ευκολότερο να παρακολουθείται ο χρόνος από την αναχώρηση του αεροσκάφους από την πύλη έως την προσγείωσή του. Είναι πιο δύσκολο να συμπεριληφθεί ο χρόνος επιβίβασης, ο οποίος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις καθυστερήσεις και τον αριθμό των επιβατών.

Για να μετριάσουν αυτό το πρόβλημα, οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν την ωρομίσθια αμοιβή του προσωπικού καμπίνας, αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι οι συνολικές αμοιβές εξακολουθούν να είναι χαμηλές, ειδικά για όσους ζουν σε μεγάλες, συχνά ακριβές, πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Η Air Canada δήλωσε ότι οι μισοί από τους «αεροσυνοδούς των κύριων γραμμών» κέρδισαν περισσότερα από 54.000 καναδικά δολάρια (39.000 δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι, με ορισμένους από τους πιο έμπειρους υπαλλήλους να κερδίζουν περισσότερα από 70.000 καναδικά δολάρια.

Τα στοιχεία ήταν ελαφρώς διαφορετικά για την Air Canada Rouge, την οικονομική πτέρυγα της αεροπορικής εταιρείας. Μια αεροσυνοδός που εργάζεται πολλά χρόνια στην Air Canada, η Leslie Woolaver, δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Halifax Examiner πως εκτιμά ότι έκανε περίπου 40 ώρες μη αμειβόμενης εργασίας το μήνα.

Ο αριθμός αυτός είναι παρόμοιος με αυτόν που ανέφεραν σχεδόν 10.000 αεροσυνοδοί σε μια έρευνα που πραγματοποίησε η Cupe στα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Τότε, ο Wesley Lesosky, πρόεδρος του τμήματος αεροπορικών εταιρειών του συνδικάτου, χαρακτήρισε την απλήρωτη εργασία «ένα βρώμικο μυστικό σε αυτό τον κλάδο».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Δεκάδες καταρρίψεις 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Δημοσκόπηση 23.08.25

«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στο να συμμετάσχει η Πολωνία σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας
«Ευνοϊκές συνθήκες» 23.08.25

Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας

Πρόκειται για πολύ «ύπουλες«, όπως είπε η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, οι πυρκαγιές στην Ισπανία και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζίτζι στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζίτζι στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
«Καμπανάκι» 23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 
«Ο λαός μου» 23.08.25

Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 

Σε συνέντευξή της στο MEE, η Ναντίν Αγιούμπ παραδέχτηκε ότι, αν και είναι περήφανη για τον εαυτό της, νιώθει το βάρος του να «είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων της Παλαιστίνης, των γυναικών και των παιδιών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
