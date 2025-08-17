Air Canada: Η κυβέρνηση εξέδωσε οδηγία για τον τερματισμό της απεργίας – Τα αιτήματα των αεροσυνοδών

Τη σταδιακή επανάληψη των πτήσεων εντός της ημέρας προετοιμάζει η Air Canada μια ημέρα αφότου η κυβέρνηση εξέδωσε οδηγία για τον τερματισμό της απεργίας του πληρώματος καμπίνας που προκάλεσε την αναστολή περίπου 700 καθημερινών πτήσεων, η οποία επηρέασε περισσότερους από 100.000 επιβάτες.

Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας δήλωσε ότι οι πτήσεις θα επανεκκινήσουν την Κυριακή το βράδυ, αλλά ορισμένες θα ακυρωθούν τις επόμενες 7-10 ημέρες καθώς το πρόγραμμα σταθεροποιείται και επιστρέφει στο φυσιολογικό.

Το Καναδικό Συμβούλιο Βιομηχανικών Σχέσεων (CIRB) διέταξε την Air Canada να επαναλάβει τις δραστηριότητές του και όλους τους αεροσυνοδούς της Air Canada και της Air Canada Rouge να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους έως τις 2 μ.μ. ET (1800 GMT), ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το CIRB ενεργούσε βάσει οδηγίας της υπουργού Απασχόλησης της χώρας, Πάτι Χατζντού, καθώς η κυβέρνηση κινήθηκε για τον τερματισμό της απεργίας και την απαίτηση δεσμευτικής διαιτησίας για την άρση του αδιεξόδου της σύμβασης, μια ενέργεια στην οποία η Air Canada είχε προηγουμένως ζητήσει από την κυβέρνηση, αλλά οι εκπρόσωποι των αεροσυνοδών είχαν αντιταχθει σθεναρά.

Παράταση της συλλογικής σύμβασης

Το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις της σύμβασης ήταν η απαίτηση του συνδικάτου για αποζημίωση για τον χρόνο που αφιερώνεται στο έδαφος μεταξύ των πτήσεων και κατά την υποστήριξη των επιβατών. Οι αεροσυνοδοί πληρώνονται πλέον σε μεγάλο βαθμό μόνο όταν το αεροπλάνο τους κινείται.

Η Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE) είχε πιέσει για μια λύση μεσω διαπραγμάτευσης, λέγοντας ότι η δεσμευτική διαιτησία θα απομάκρυνε την πίεση από την αεροπορική εταιρεία.

Η Air Canada δήλωσε την Κυριακή ότι το CIRB διέταξε την παράταση των όρων της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του συνδικάτου και της αεροπορικής εταιρείας, η οποία έληξε στις 31 Μαρτίου, μέχρι να επιτευχθεί νέα συμφωνία.

Πηγή: ΟΤ