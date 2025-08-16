Καθηλωμένες εκατοντάδες πτήσεις της Air Canada λόγω απεργίας

Αρχισε νωρίς το πρωι του Σαββάτου η απεργία του συνδικάτου των αεροσυνοδών της Air Canada, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τις αμοιβές, με τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας .

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διαταράξει τα ταξιδιωτικά σχέδια περισσότερων από 100.000 επιβατών, αναφέρει το Reuters.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί περισσότερους από 10.000 αεροσυνοδούς της εταιρείας επιβεβαίωσε την 72ωρη διακοπή της εργασίας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν τις 01:00 ET (05:00 GMT), στην πρώτη απεργία των αεροσυνοδών από το 1985.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις της εταιρείας και της οικονομικής της πτέρυγας (Rouge), μετά την απεργία του προσωπικού καμπίνας που εκπροσωπείται από την Canadian Union of Public Employees (CUPE).

«Περίπου 130.000 πελάτες θα επηρεαστούν κάθε μέρα που θα συνεχίζεται η απεργία», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωσή της.

«Η Air Canada συνιστά ανεπιφύλακτα στους πελάτες που επηρεάζονται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο, εκτός εάν έχουν επιβεβαιωμένο εισιτήριο σε αεροπορική εταιρεία άλλη από την Air Canada ή την Air Canada Rouge», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Αποζημίωση για το χρόνο μεταξύ των πτήσεων

Οι πτήσεις των περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών Air Canada Jazz και PAL Airlines θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι αεροσυνοδοί αμείβονται επί του παρόντος όταν το αεροπλάνο βρίσκεται εν πτήσει και η ένωση επιδιώκει να αμείβονται και για τον χρόνο που περνούν στο έδαφος μεταξύ των πτήσεων και βοηθώντας τους επιβάτες να επιβιβαστούν.

Οι αεροσυνοδοί θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο πικετοφορία στα μεγάλα καναδικά αεροδρόμια, όπου οι επιβάτες προσπαθούσαν ήδη να εξασφαλίσουν νέες κρατήσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς η αεροπορική εταιρεία σταδιακά μείωνε τις πτήσεις της.

Η Air Canada και η Air Canada Rouge μεταφέρουν συνήθως περίπου 130.000 επιβάτες την ημέρα. Η Air Canada είναι επίσης η πιο πολυσύχναστη ξένη αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί τις ΗΠΑ ως προς τον αριθμό των προγραμματισμένων πτήσεων.

Πηγή: ΟΤ