Το αεροδρόμιο στο Αμβούργο της Γερμανίας ανέφερε ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις σήμερα, Κυριακή μετά από απεργία που προκήρυξε το προσωπικό εδάφους για θέματα μισθών, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν και χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση.

Το αεροδρόμιο αναμενόταν να εξυπηρετήσει περισσότερους από 40.000 επιβάτες σήμερα, με 144 πτήσεις άφιξης και 139 αναχωρήσεις.

Μόνο 10 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν ξεκινήσει η απεργιακή κινητοποίηση στις 6:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

⚠️unannounced ver.di strike on 09 March 2025⚠️

Without any notice, the union #verdi has called on the services at Hamburg Airport to go on strike immediately, Sunday 9 March.

For this reason, the airport is closed and there will be no departures or arrivalsall day. pic.twitter.com/fpdj1om4Ak

— Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) March 9, 2025