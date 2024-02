Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τραμ) εξήγγειλε η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di για την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Στο πλευρό της συντονίζεται τώρα και η οργάνωση «Παρασκευές για το Μέλλον».

Σύμφωνα με το συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί 90.000 εργαζόμενους του κλάδου, οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν διαφορετικές ημέρες σε κάθε κρατίδιο, με αποκορύφωμα την 1η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία και οι «Παρασκευές για το Μέλλον» προγραμματίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

«Το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι στις 2 Φεβρουαρίου (σ.σ.: ημέρα της προηγούμενης απεργίας στα τοπικά ΜΜΜ) προφανώς δεν έγινε επαρκώς κατανοητό και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στα κρατίδια παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ver.di Κριστίνε Μπέλε και τόνισε ότι, «προκειμένου να υπάρξει κάποια κίνηση στις διαπραγματεύσεις, είναι τώρα αναγκαίο να ασκηθεί εκ νέου πίεση στους εργοδότες».

Using their collective power, transport workers have disrupted the majority of flights in Germany today. We send our solidarity to @_verdi aviation and warehousing workers on strike:

✈️ Despite Lufthansa posting record profits, ground workers with a starting hourly wage of 13… pic.twitter.com/dbqaGCpQfS

— International Transport Workers’ Federation (ITF) (@ITFglobalunion) February 20, 2024