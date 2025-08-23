Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Το ημερολόγιο έγραφε 18 Ιουνίου 2020, όταν ένα μαύρο σύννεφο απλώθηκε πάνω από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Βέρα Λιν είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Εκείνη τη μέρα όλο το νησί αποχαιρέτησε την τραγουδίστρια που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως Forces’ Sweetheart.

Μπορεί για τον υπόλοιπο κόσμο το όνομά της να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά για τους Άγγλους η Βέρα Λιν ήταν κάτι περισσότερο από μια τραγουδίστρια. Ήταν η φωνή που κρατούσε παρέα στους βρετανούς στρατιώτες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η φωνή της εμψύχωσης, της παρηγοριάς και της ελπίδας.

Όσο κράτησε ο πόλεμος, η Λιν άφησε το σπίτι και την οικογένειά της, για να είναι δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν για την πατρίδα – έδωσε συναυλίες και σόου από την Αίγυπτο μέχρι την Ινδία. Ήταν η «ποιοτική» Μέριλιν Μονρόε των Άγγλων.

Μετά το τέλος του πολέμου και τη γέννηση της κόρης της το 1946, η Βέρα Λιν θέλησε να αποσυρθεί από τον χώρο της μουσικής – ήθελε να είναι σύζυγος και μητέρα. Ωστόσο, το συμβόλαιο που είχε με την Decca Records τη δέσμευε – ενώ οι οικονομικές δυσκολίες στο σπίτι δεν έκαναν τα πράγματα πιο εύκολα.

Και από το 1949 και για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, θα έχει μόνιμα μια θέση στα δισκοπωλεία της Αγγλίας. Μάλιστα, το 2009 με την κυκλοφορία της συλλογής Will Meet Again θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία μουσικός που φτάνει στο Νο1 των UK charts – ήταν 92 ετών.

Η Βέρα Λιν θα αφήσει την τελευταία της πνοή το 2020 στα 103 της και τώρα, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό της, ήρθε η στιγμή η φωνή να ζωντανέψει ξανά.

Τα αρχεία της αείμνηστης τραγουδίστριας βρέθηκαν όταν η κόρη της, Βιρτζίνια, δώρισε τη συλλογή δίσκων της μητέρας της στο Αρχείο Ήχου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, αφού μετακόμισε από το σπίτι της στο ανατολικό Σάσεξ.

Μαζί με τρεις δίσκους από αλουμίνιο των οντισιόν της, οι οποίοι φέρουν χειρόγραφες ετικέτες με τους τίτλους των τραγουδιών What A Difference A Day Makes και Spring Don’t Mean A Thing To Me, βρέθηκε επίσης ένα αντίγραφο του πρώτου δίσκου της Βέρα Λιν It’s Home, ηχογραφημένο το 1935 με το συγκρότημα The Howard Baker Band.

«Είναι τόσο υπέροχο να ακούω τη φωνή της μαμάς από εκείνες τις πρώτες μέρες, ακριβώς στην αρχή της καριέρας της» δήλωσε η κόρη της.

«Πάντα είχα την αίσθηση ότι αυτά τα αρχεία θα άξιζε να τα εξερευνήσουμε, οπότε είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που οι κασέτες οντισιόν που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μπορούν τώρα να παρουσιαστούν και να προσθέσουν σημαντικά σε όσα ήδη γνωρίζουμε για τη μαμά» ανέφερε.