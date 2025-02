Οι Bangles είχαν όλα τα εφόδια να γράψουν ιστορία – Απλά, δεν ήταν άντρες

Την πρώτη φορά που η Susanna Hoffs και οι αδελφές Peterson τραγούδησαν μαζί και οι φωνές τους αναμείχθηκαν, η ανατριχίλα ήταν αδιαμφισβήτητη. «Ξέραμε ότι είχαμε κάτι», είπε η Hoffs. «Δημιουργήσαμε ένα συγκρότημα εκείνη τη στιγμή». Η Hoffs, 66 ετών, ακτινοβολούσε στην ανάμνηση, καθισμένη στην κουζίνα της ένα απόγευμα του Ιανουαρίου. Ντυμένη με πουλόβερ και παντελόνι, η μικροσκοπική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια έπινε καφέ, ενώ ένας παλιός πίνακας της Margaret Keane κρεμόταν από πάνω της. Το ευάερο σπίτι της στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας απέχει μόλις λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου γεννήθηκαν οι Bangles, ένα δροσερό βράδυ στις αρχές του 1981 στο γκαράζ των γονιών της.

«Είναι μια υπερβολικά χρησιμοποιημένη λέξη, αλλά ήμασταν organic», δήλωσε η κιθαρίστρια Vicki Peterson, 67 ετών. «Σχηματιστήκαμε μόνες μας, παίζαμε τη μουσική που αγαπούσαμε, ήμασταν πραγματικά μια μπάντα του γκαράζ».

Αλλά μια μπάντα του γκαράζ «που με κάποιο τρόπο έγινε ποπ σταρ», σημείωσε η ντράμερ Debbi Peterson, 63 ετών. Και οι δύο αδελφές έδωσαν συνέντευξη στους New York Times σε συνομιλίες μέσω βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Οι μάνατζερ που έκαναν ό,τι ήθελαν

Οι Bangles έκαναν μεγάλη επιτυχία, σημειώνοντας πέντε Top 5 επιτυχίες και εισβάλλοντας στο MTV με αναπόφευκτα τραγούδια όπως το Manic Monday και το Eternal Flame. Ήταν ένα από τα σπάνια αμιγώς κοριτσίστικα συγκροτήματα της εποχής – και έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα όλων των εποχών – ένα πλήρωμα από πονηρές 20άρες που επιδείκνυαν τη συλλογική τους τραγουδοποιία και φωνητική ικανότητα.

Αλλά ένα από τα καθοριστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980 τελείωσε επίσης με θεαματικό τρόπο. Λιγότερο από μια δεκαετία μετά τη γέννησή του, το συγκρότημα κατέρρευσε στην έπαυλη του μάνατζέρ του στο Χόλιγουντ, με την αδελφότητα των μελών του να χάνεται μέσα σε μια πανδαισία φήμης και ψυχικής κόπωσης.

Αυτή η ιστορία διαδραματίζεται ζωντανά στο Eternal Flame: The Authorized Biography of the Bangles της Jennifer Otter Bickerdike, που κυκλοφορεί στις 18 Φεβρουαρίου.

Η Bickerdike – συγγραφέας βιβλίων για τη Nico και την Britney Spears – διαμόρφωσε την ιστορία μιας περασμένης εποχής στη μουσική βιομηχανία, μιας εποχής στην οποία η υπέρμετρη επιρροή των μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών, των αυταρχικών παραγωγών και των μακιαβελικών μάνατζερ μπορούσε να κάνει ή να καταστρέψει συστηματικά ένα συγκρότημα.

Από τη στιγμή που είδε τους Beatles στο Ed Sullivan ως 6χρονη, η Vicki Peterson ήταν αποφασισμένη να δημιουργήσει ένα συγκρότημα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Εγγενής μισογυνισμός

«Όταν πρωτοσυνάντησα τις Bangles ως παιδί, νόμιζα ότι ήταν πανίσχυρες, ότι είχαν τον έλεγχο, ότι κυβερνούσαν τα πάντα», δήλωσε η Bickerdike σε συνέντευξή της.

«Και αυτό που ήταν παράξενο, λυπηρό και σοκαριστικό ήταν να ανακαλύψω πόσο πολύ έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις ατζέντες αυτών των ανθρώπων που τους περιβάλλουν και τον εγγενή μισογυνισμό της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν δύσκολο να το συμβιβάσω αυτό με την εικόνα του συγκροτήματος που είχα πάντα».

«Όχι μόνο αγαπάει τους Beatles, αλλά της αρέσουν όλα τα ’60s!»

Από τη στιγμή που είδε τους Beatles στο Ed Sullivan ως 6χρονη, η Vicki Peterson ήταν αποφασισμένη να δημιουργήσει ένα συγκρότημα. Μεγαλωμένη στη μεσαία τάξη της κοιλάδας του Σαν Φερνάντο, ως έφηβη, η Vicki – που τελικά προστέθηκε και η μικρότερη αδελφή της, Debbi – έπαιξε το δρόμο της μέσα από μια σειρά νεοσύστατων ροκ συγκροτημάτων.

Η Hoffs, παιδί ενός πατέρα ψυχαναλυτή και μιας μητέρας καλλιτέχνιδας, μεγάλωσε στο πιο εύπορο Brentwood και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, προτού επιστρέψει στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει τα μουσικά της όνειρα.

Όταν η Hoffs και οι Petersons συνδέθηκαν στις αρχές του 1981 – μέσω μιας αγγελίας σε μια τοπική εφημερίδα, την LA Recycler – ήταν μια συνάντηση συγγενών πνευμάτων. Όπως έγραφε η Debbi Peterson στο ημερολόγιό της μετά τη γνωριμία της με τη Hoffs, «όχι μόνο αγαπάει τους Beatles, αλλά της αρέσουν όλα τα ’60s! Λατρεύει τα πάντα σχετικά με εκείνη τη δεκαετία, όπως κι εμείς. Ήταν καταπληκτικό! Παίζει ρυθμική κιθάρα και έχει μια Rickenbacker (μια μαύρη … κουλ, κουλ)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Η φετιχιστική σκηνή του ’60

Το συγκρότημα – αρχικά γνωστό ως Colours, στη συνέχεια ως Bangs, πριν τα μέλη καταλήξουν στους Bangles – πέρασε τα πρώτα του χρόνια ως μέρος του Paisley Underground του Λος Άντζελες, μιας φετιχιστικής σκηνής της δεκαετίας του ’60 που περιλάμβανε συγκροτήματα όπως οι Dream Syndicate και οι Three O’Clock.

Ο Miles Copeland, ο οποίος ήταν μάνατζερ των Police, υπέγραψε τους Bangles, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα indie single το 1981 και ένα EP το 1982, προτού η αρχική μπασίστρια του συγκροτήματος, Annette Zilinskas, αποχωρήσει για να ασχοληθεί με τη rockabilly μουσική.

Το 1983, οι Bangles υπέγραψαν συμβόλαιο με την Columbia Records, αφού ένας εκπρόσωπος της εταιρείας τις εντόπισε να παίζουν μια συναυλία στο λούνα παρκ Magic Mountain. (Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ένα από τα αστέρια της εταιρείας, ήταν παρών και έδωσε την έγκρισή του)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Ένας άνδρας μέσα στην κοριτσοπαρέα

Οι Bangles βρήκαν το κομμάτι που τους έλειπε στο πρόσωπο του Michael Steele, γνωστού ως Micki, ο οποίος ήταν ένα από τα πρώτα μέλη των Runaways, του συγκροτήματος που δημιούργησε η πασίγνωστη παραγωγός Kim Fowley.

Η εμπειρία αυτή είχε αφήσει τον Steele σημαδεμένο και επιφυλακτικό στο να συμμετάσχει σε άλλο γυναικείο συγκρότημα, αλλά μπήκε, συγκεντρώνοντας τέσσερα μέλη που μπορούσαν να γράψουν, να τραγουδήσουν και να παίξουν.

Το 1983, οι Bangles υπέγραψαν συμβόλαιο με την Columbia Records, αφού ένας εκπρόσωπος της εταιρείας τις εντόπισε να παίζουν μια συναυλία στο λούνα παρκ Magic Mountain. (Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ένα από τα αστέρια της εταιρείας, ήταν παρών και έδωσε την έγκρισή του).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά

Συνεργάστηκαν με έναν νεαρό προσωπικό παραγωγό, τον David Kahne, ο οποίος είχε προηγουμένως εργαστεί για την indie punk του Σαν Φρανσίσκο 415 Records.

«Η Sue είχε μια υπέροχη ποπ φωνή, αλλά όλοι μαζί είχαν αυτό το κάτι παραπάνω» είπε.

Το ντεμπούτο των Bangles σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, το «All Over the Place», κυκλοφόρησε το 1984 και σημείωσε μέτρια επιτυχία, δημιουργώντας μερικά ραδιοφωνικά σουξέ σε κολεγιακά ραδιόφωνα. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι η Columbia κράτησε το συγκρότημα στο δρόμο αδιάκοπα, και μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει το επόμενο, «Different Light», οι μουσικοί δεν είχαν γράψει σχεδόν καθόλου νέο υλικό.

Νιώθοντας ότι το άλμπουμ δεν είχε πολλά singles, ο Kahne έψαξε στους εκδότες για υλικό και άρπαξε ένα demo ενός περίεργου χορευτικού νούμερου σε στιλ ’60s που λεγόταν Walk Like an Egyptian

Η σανίδα σωτηρίας του Prince

Ευτυχώς, ο σούπερ σταρ της ποπ Prince – τότε στο δημιουργικό του ζενίθ – είχε ξετρελαθεί με τις Bangles και τους πρόσφερε μια σανίδα σωτηρίας: ένα τραγούδι με τίτλο Manic Monday. Αντί να τραγουδήσουν πάνω από το προηχογραφημένο κομμάτι του Prince, όπως σκόπευε εκείνος, οι Bangles επαναπροσδιόρισαν και έκαναν επανεκτέλεση του τραγουδιού.

Παραδόξως, ο Prince ενέκρινε τις αλλαγές και οι Bangles είχαν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Το Manic Monday έφτασε στο νούμερο 2 το 1986. (Το Kiss του ήταν στο Νο. 1.)

Νιώθοντας ότι το άλμπουμ δεν είχε πολλά singles, ο Kahne έψαξε στους εκδότες για υλικό και άρπαξε ένα demo ενός περίεργου χορευτικού νούμερου σε στιλ ’60s που λεγόταν Walk Like an Egyptian.

Στο κομμάτι τραγουδούσαν τρεις από τις τέσσερις Bangles, αλλά ήταν η εμφάνιση της Hoffs στο βίντεο για το τραγούδι – τα καστανά μάτια της που έτρεχαν σαγηνευτικά σε κοντινό πλάνο – που έκανε τις εφηβικές καρδιές να φτερουγίσουν και τις ταμειακές μηχανές των δισκοπωλείων να χτυπήσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Ο ρόλος του σεξ συμβόλου

Η αντίληψη ότι οι Bangles ήταν ένα ισότιμο συγκρότημα γρήγορα πήδηξε από το παράθυρο. «Η Susanna προωθήθηκε ως σύμβολο του σεξ», δήλωσε η Bickerdike. «Αλλά η Sue είναι πραγματικά έξυπνη, είναι κάπως σπασίκλας, καταλαβαίνετε; Οπότε νομίζω ότι αυτός ήταν ένας άβολος ρόλος γι’ αυτήν».

Ακόμα και όταν το Walk Like an Egyptian έφτασε στο Νο. 1 και το Different Light έγινε τριπλά πλατινένιο το 1987, η επιτυχία των Bangles δεν μπορούσε να καλύψει τις ρωγμές που σχηματίζονταν στο συγκρότημα.

«Και οι ρωγμές άρχισαν να φαίνονται», θυμάται η Vicki Peterson. «Ξόδεψα πολύ χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να μας κρατήσω ενωμένους. Δεν ήθελα αυτό το πράγμα να διαλυθεί».

Αφού οι Bangles πέρασαν 18 σκληρούς μήνες περιοδεύοντας και προωθώντας το Different Light, η Columbia τις έστειλε ξανά στο στούντιο. Μέχρι τότε, οι δημιουργικές τους σχέσεις είχαν φθαρεί. Η Hoffs άρχισε να συνεργάζεται με την επαγγελματική συγγραφική ομάδα των Tom Kelly και Billy Steinberg (Like a Virgin, True Colors), αποξενώνοντας την πρώην σύντροφό της, Vicki Peterson.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Bickerdike, οι νέοι μάνατζερ των Bangles, Arnold Stiefel και Randy Phillips, αποφάσισαν ότι θα ήταν ευκολότερο να χειριστούν τη Hoffs ως σόλο σταρ και σχεδίασαν ενεργά τη διάλυση του συγκροτήματος

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

Το σχέδιο διάλυσης του συγκροτήματος

Το τρίτο άλμπουμ των Bangles, Everything, ήταν άλλη μια επιτυχία, πουλώντας ένα εκατομμύριο αντίτυπα, με τα τραγούδια των Hoffs/Steinberg/Kelly, Eternal Flame και In Your Room να γίνονται μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Αλλά άλλη μια δύσκολη χρονιά στο δρόμο άφησε το συγκρότημα σωματικά εξαντλημένο και καθολικά δυσαρεστημένο. «Η Debbi και η Vicki δεν ήταν ευχαριστημένες με την αντίληψη που υπήρχε για το συγκρότημα», δήλωσε η Hoffs, η οποία είχε γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τύπου.

Η Hoffs παραδέχτηκε ότι ήταν «αβέβαιη για τα πάντα σε εκείνο το σημείο. Το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη ήταν ότι δεν μπορούσα να αντέξω την ένταση στο συγκρότημα. Ήταν πάρα πολύ».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Bickerdike, οι νέοι μάνατζερ των Bangles, Arnold Stiefel και Randy Phillips, αποφάσισαν ότι θα ήταν ευκολότερο να χειριστούν τη Hoffs ως σόλο σταρ και σχεδίασαν ενεργά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να χωρίσουν τις αδελφές Peterson, μπήκαν στο αυτί της Hoffs, και πρότειναν ένα σόλο συμβόλαιο στη Steele για να σκοτώσουν κάθε πιθανότητα να συνεχίσει το συγκρότημα ως τρίο.

Στα τέλη του 1989, οι Petersons έφτασαν για μια συνάντηση του συγκροτήματος στο σπίτι της Stiefel, νομίζοντας ότι θα συζητούσαν μια επερχόμενη περιοδεία στην Αυστραλία. Αντ’ αυτού, βρήκαν τους μάνατζερ, τον δικηγόρο και τον δημοσιογράφο τους να στέκονται γύρω τους με βλοσυρό πρόσωπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bangles (@officialthebangles)

«Θα είμαστε πάντα οι Bangles»

Τελικά, το τέλος των Bangles άφησε τους πάντες στερημένους. Η σόλο καριέρα της Hoffs δεν απογειώθηκε ποτέ, ενώ η καριέρα της Steele δεν ξεκίνησε καν. Οι Petersons τραυματίστηκαν τόσο πολύ, που ορκίστηκαν στη μουσική, αν και τελικά και οι δύο βρήκαν το δρόμο τους πίσω σε πιο χαμηλών τόνων projects – η Vicki έπαιζε με την κολεκτίβα της Νέας Ορλεάνης Continental Drifters και η Debbi σχημάτισε το δικό της combo, Kindred Spirit.

«Αυτό ήταν το χειρότερο», δήλωσε η Debbi. «Κανείς δεν πήρε αυτό που ήθελε και το μόνο πράγμα που καταστράφηκε ήταν οι Bangles».

Προς το παρόν, καμία από τις Bangles δεν φαίνεται πρόθυμη να ξανασμίξει. «Δεν έχω μια τέλεια απάντηση για το γιατί συμβαίνει αυτό», δήλωσε η Hoffs, η οποία παραδέχεται ότι έχει πληγωθεί κάπως από τους χαρακτηρισμούς που της έδωσαν οι Petersons στο Eternal Flame.

«Αλλά όσον αφορά την επανένωση, ποτέ δεν λέω ποτέ». Η Vicky δήλωσε: «Ακόμα κι αν δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα, θα είμαστε πάντα οι Bangles».

*Με στοιχεία από nytimes.com