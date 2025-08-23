Η «Οδύσσεια» του Ομήρου από τον Μικρό Βορρά στο Θέατρο Νους

Ο Μικρός Βορράς από την Θεσσαλονίκη, έχοντας στο ενεργητικό του 14 χρόνια συνεχής παρουσίας και αφοσίωσης στο θέατρο για παιδιά και για νέους, παρουσιάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου σε σκηνοθεσία Τάσου Ράτζου.

Η Οδύσσεια είναι μια μεγάλη μαγική ιστορία με τρομερές περιπέτειες και ταυτόχρονα ένα ταξίδι ενός ανθρώπου που προσπαθεί να κρατήσει ένα αξιακό σύστημα σε έναν εκμαυλιστικό κόσμο που αχόρταγα θέλει να στραγγίξει ό,τι ταυτοτικό τον κρατάει ακόμα ζωντανό.

Στην παράσταση μέσα σε 1:30 ώρα βλέπουμε ολόκληρη την Οδύσσεια και τις 24 ραψωδίες

Η καθεμιά από αυτές παρουσιάζεται με μια άλλη αφηγηματική τεχνική, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον του νέου θεατή μέχρι να σκοτωθεί κι ο τελευταίος μνηστήρας.

Μέσα από διάφορα είδη θεάτρου, παντομίμα, ζωντανή μουσική και τραγούδι, αυτοσχεδιασμό και φυσικά διάδραση το θέατρο μεταμορφώνεται σε χώρο που αποκαλύπτει τον μοναδικό κόσμο του Οδυσσέα, έναν κόσμο ωρίμανσης και συνάντησης με το απρόσμενο.

Οι θεατές γίνονται συνταξιδιώτες και οι ηθοποιοί το όχημα, ώστε να ξετυλιχθεί το μεγαλείο του κειμένου.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Μικρός Βορράς

Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος

Σκηνικό: Μαρία Καβαλιώτη

Κοστούμια-Μακιγιάζ-Χτενίσματα: Στέφανος Μπαμπούλης-Ιωάννα Παγιατάκη

Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου, Γιώργος Βραχνός

Επιμέλεια Κίνησης: Λένα Μοσχά

Διδασκαλία τραγουδιών: Έλσα Μουρατίδου

Φιλολογική επιμέλεια: Αναστασία Κεφαλά, Θοδωρής Παζαρλόγλου

Παίζουν

Σεμέλη Μητροπούλου, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Αφροδίτη Νικολιουδάκη.

