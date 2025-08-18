magazin
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με μια μεγάλη συναυλία στη Βόρεια Εύβοια
Culture Live 18 Αυγούστου 2025 | 13:15

Το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με μια μεγάλη συναυλία στη Βόρεια Εύβοια

Οι εκδηλώσεις του Μεγάρου έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με μία συγκινητική και μεγαλειώδη βραδιά, που παρακολούθησαν πάνω από 2000 άτομα στην Παραλία του Μαντουδίου στιε 30 Ιουλίου, όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Ζωή Παπαδοπούλου, γιόρτασαν το ελληνικό τραγούδι μέσα από τις πιο διαχρονικές του στιγμές.

Βόρεια Εύβοια: Συνεχίζονται οι μουσικές βραδιές

Η σκυτάλη δίνεται τώρα σε δύο ακόμη ξεχωριστές συναυλίες, που υπόσχονται να γεμίσουν τη Βόρεια Εύβοια με ήχους, μνήμες και συγκίνηση.

Στις 29 Αυγούστου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Άννας, το Μέγαρο τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα εμβληματικά του τραγούδια, με ερμηνευτές τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένους από εξαίρετους μουσικούς και υπό τη διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Προκοπίου, οι Χαΐνηδες έρχονται με την εκρηκτική τους ενέργεια, παντρεύοντας την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά ακούσματα, σε μια συναυλία γεμάτη πάθος, ρυθμό και απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές.

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, 29 Αυγούστου – Αγία Άννα (Αλιευτικό Καταφύγιο)

Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου μάς ταξιδεύει με μία συναυλία με τραγούδια από την πλούσια πορεία του. Τραγούδια του συνθέτη που όλοι αγαπήσαμε, σε στίχους Καββαδία, Αλκαίου, Ελευθερίου, Ιωάννου κ.ά., όπως το «Καραντί», «Ένα μαχαίρι», «Ελένη», «Πάντα γελαστοί», «Ρόζα» και πολλά άλλα.

Τη Ρίτα Αντωνοπούλου και  τον Κώστα Θωμαΐδη συνοδεύουν σπουδαίοι μουσικοί – σολίστ και για πολλά χρόνια συνοδοιπόροι του συνθέτη. Μαέστρος στη συναυλία ο Θύμιος Παπαδόπουλος, «το alter ego μου» όπως τον παρουσίαζε πάντα ο Θάνος Μικρούτσικος.

Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Markets
Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

inWellness
inTown
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του
Κι όμως 17.08.25

Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Λιντς, η επί χρόνια συνεργάτης του Σαμπρίνα Σάδερλαντ παρουσίασε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού δημιουργού.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16.08.25

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
Θλίψη 18.08.25

Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
