Το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με μια μεγάλη συναυλία στη Βόρεια Εύβοια

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με μία συγκινητική και μεγαλειώδη βραδιά, που παρακολούθησαν πάνω από 2000 άτομα στην Παραλία του Μαντουδίου στιε 30 Ιουλίου, όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Ζωή Παπαδοπούλου, γιόρτασαν το ελληνικό τραγούδι μέσα από τις πιο διαχρονικές του στιγμές.

Βόρεια Εύβοια: Συνεχίζονται οι μουσικές βραδιές

Η σκυτάλη δίνεται τώρα σε δύο ακόμη ξεχωριστές συναυλίες, που υπόσχονται να γεμίσουν τη Βόρεια Εύβοια με ήχους, μνήμες και συγκίνηση.

Στις 29 Αυγούστου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Άννας, το Μέγαρο τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα εμβληματικά του τραγούδια, με ερμηνευτές τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένους από εξαίρετους μουσικούς και υπό τη διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Προκοπίου, οι Χαΐνηδες έρχονται με την εκρηκτική τους ενέργεια, παντρεύοντας την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά ακούσματα, σε μια συναυλία γεμάτη πάθος, ρυθμό και απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές.

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, 29 Αυγούστου – Αγία Άννα (Αλιευτικό Καταφύγιο)

Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου μάς ταξιδεύει με μία συναυλία με τραγούδια από την πλούσια πορεία του. Τραγούδια του συνθέτη που όλοι αγαπήσαμε, σε στίχους Καββαδία, Αλκαίου, Ελευθερίου, Ιωάννου κ.ά., όπως το «Καραντί», «Ένα μαχαίρι», «Ελένη», «Πάντα γελαστοί», «Ρόζα» και πολλά άλλα.

Τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη συνοδεύουν σπουδαίοι μουσικοί – σολίστ και για πολλά χρόνια συνοδοιπόροι του συνθέτη. Μαέστρος στη συναυλία ο Θύμιος Παπαδόπουλος, «το alter ego μου» όπως τον παρουσίαζε πάντα ο Θάνος Μικρούτσικος.