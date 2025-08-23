Βόλος: Ανατροπή με τον τραυματισμό του 8χρονου – Τον παρέσυρε ανήλικος με μηχανή και τον εγκατέλειψε
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον ανήλικο οδηγό, αλλά και τον πατέρα του.
Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025 στον Βόλο, με θύμα ένα μικρό παιδί.
Συγκεκριμένα, στο τροχαίο ενεπλάκη ένα δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ανήλικος παρέσυρε, που παρέσυρε τον 8χρονο και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο δρόμο.
Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο 8χρονος επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του, όμως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι είχε επιχειρήσει να περάσει πεζός το δρόμο.
Σε νοσοκομείο της Λάρισας
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Εντοπίστηκε ο ανήλικος, συνελήφθη και ο πατέρας του
Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, γεγονός που προκάλεσε ανθρωποκυνηγητό από την Τροχαία Βόλου.
Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη την Παρασκευή, στα όρια του αυτοφώρου.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου – αδίκημα που βαραίνει τους κηδεμόνες σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση της υγείας του 8χρονου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
