Βόλος: Ανατροπή με τον τραυματισμό του 8χρονου – Τον παρέσυρε ανήλικος με μηχανή και τον εγκατέλειψε
Ελλάδα 23 Αυγούστου 2025 | 19:45

Βόλος: Ανατροπή με τον τραυματισμό του 8χρονου – Τον παρέσυρε ανήλικος με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον ανήλικο οδηγό, αλλά και τον πατέρα του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025 στον Βόλο, με θύμα ένα μικρό παιδί.

Συγκεκριμένα, στο τροχαίο ενεπλάκη ένα δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ανήλικος παρέσυρε, που παρέσυρε τον 8χρονο και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο δρόμο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο 8χρονος επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του, όμως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι είχε επιχειρήσει να περάσει πεζός το δρόμο.

YouTube thumbnail

Σε νοσοκομείο της Λάρισας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Εντοπίστηκε ο ανήλικος, συνελήφθη και ο πατέρας του

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, γεγονός που προκάλεσε ανθρωποκυνηγητό από την Τροχαία Βόλου.

Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη την Παρασκευή, στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου – αδίκημα που βαραίνει τους κηδεμόνες σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση της υγείας του 8χρονου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα
Τραγικό περιστατικό 23.08.25

Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Bundesliga 23.08.25

Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ξεκίνημα νίκη η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στην έδρα της Χάιντενχαϊμ (1-3), σπουδαία νίκη με ανατροπή για Χόφενχαϊμ στο Λεβερκούζεν – Νικη για Άουγκσμπουργκ με σκόρερ και τραυματία τον Γιαννούλη

Σύνταξη
