Τρίπολη: Οδηγός πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό – «Τερμάτισε» τις παραβάσεις

Σοκ προκαλεί βίντεο από την Εθνική Οδό, στο ύψος της Τρίπολης, που δείχνει ένα κόκκινο αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα για αρκετή ώρα.

Ο οδηγός φαίνεται να πηγαίνει αργά και προσεκτικά, προσπαθώντας να αποφύγει τα διερχόμενα οχήματα, όμως η κίνηση στην αριστερή λωρίδα –τη γρήγορη λωρίδα- καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στο βίντεο φαίνεται να πιστεύει ότι οδηγεί στη σωστή δεξιά λωρίδα, ενώ στην πραγματικότητα κινείται αντίθετα με την κυκλοφορία, προσπαθώντας αργότερα να βρει έξοδο και μετακινείται ακόμη πιο αριστερά.

Ευτυχώς, το περιστατικό τελείωσε χωρίς ατύχημα. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να κατανοήσουν πώς ο οδηγός βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και αν υπήρχε πρόβλημα με τη σήμανση.

Το σοκαριστικό βίντεο από την Εθνική Οδό

Πολλαπλές οι παραβάσεις του ΚΟΚ

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ είναι συνεχείς. Κάποιοι οδηγοί εκμεταλλεύονται τους άδειους δρόμους των πόλεων το καλοκαίρι και δεν τηρούν ούτε τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Παραβίαση στοπ, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς κράνος είναι μερικές από τις παραβάσεις.

Αν και ο νόμος είναι αυστηρός και τα πρόστιμα υψηλά, οι οδηγοί επισημαίνουν ότι δεν αρκούν αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τον Ιούλιο στην Αττική 11 οδηγοί και επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους και 703 τραυματίστηκαν. Οι παραβάσεις που καταγράφηκαν ξεπέρασαν τις 30.000.