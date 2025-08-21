Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, με ανακοίνωση του Σωματείου τους, σημειώνουν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πυρόπληκτη Πάτρα συναντήθηκε με συνάδελφό τους και ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό σκέλος της κατάσβεσης των πυρκαγιών, αλλά και για τα σημαντικά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του.

«Μετά από επικοινωνία που είχε το πολιτικό γραφείο του κ. Στεφάνου Κασσελάκη με το Σωματείο μας, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κατά την επίσκεψή του στην Πάτρα, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, συναντήθηκε με τον συνάδελφό μας Γεράσιμο Γερούλη, προκειμένου να ενημερωθεί τόσο για το επιχειρησιακό σκέλος όσο και για τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Το Σωματείο μας τον ευχαριστεί θερμά που είναι πάντα στο πλευρό μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κασσελάκης: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

Όπως είχε γράψει το in, το ρεπορτάζ του οποίου ανάρτησε το Σωματείο Εποχικών Πυροσβεστών Ελλάδος, ο Στέφανος Κασσελάκης, που επισκέφθηκε την Τρίτη την πυρόπληκτη Πάτρα, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πύρινο μέτωπο.

«Έλλειψη ακόμη και των πιο βασικών μέσων, όπως το νερό. Πυροσβεστικά οχήματα που χρειάζονται μισή ώρα για να γεμίσουν και αδειάζουν σε δεκαπέντε λεπτά. Σκηνές όπου ένα μόνο όχημα καλούνταν να προστατεύσει ταυτόχρονα πολλά σπίτια σε έναν οικισμό, με αποτέλεσμα οικογένειες να νιώθουν εγκαταλελειμμένες. Εξάντληση των ίδιων των πυροσβεστών, που επιχειρούσαν χωρίς επαρκή ξεκούραση και με ελλιπή εξοπλισμό, κατήγγειλαν την απαράδεκτη στάση της Πολιτείας», τόνισε το Κίνημα Δημοκρατίας σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «από τις 100 θέσεις που υπήρχαν το 2024, φέτος έμειναν μόλις 60. Δηλαδή, σε μια περίοδο που οι πυρκαγιές αυξάνονται και η κλιματική κρίση επιδεινώνει τους κινδύνους, η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «το καλοκαίρι τους αποκαλούν ‘ήρωες’, τον χειμώνα όμως τους χτυπούν με τα ΜΑΤ όταν ζητούν μονιμοποίηση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα αυτονόητα δικαιώματά τους».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τις αντιπροέδρους Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά για να προστατεύουν ζωές και περιουσίες. «Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς δικαιώματα», υπογράμμισε.