Βόλος: Ένας 18χρονος καρφώθηκε σε μπετόβεργα προσπαθώντας να διαφύγει από ομάδα νεαρών
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 18χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει από νεαρούς, πέφτοντας πάνω σε μπετόβεργα
- Ένας 18χρονος καρφώθηκε σε μπετόβεργα προσπαθώντας να διαφύγει από ομάδα νεαρών
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 18χρονος στον Βόλο, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με νεαρούς, οι οποίοι τον κυνήγησαν. Ο 18χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα.
Πώς τραυματίστηκε ο 18χρονος με την μπετόβεργα
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Κουφόβουνο, όπου για άγνωστο λόγο, οι νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ένας από αυτούς μπήκε στο στόχαστρο των υπολοίπων, με βάση όσα υποστηρίζει το gegonotanews.
Άρχισαν να τον κυνηγούν και εκείνος, τρέχοντας για να ξεφύγει, πήδηξε τοίχο σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να πέσει σε παρτέρι και να τραυματιστεί στο πόδι από μπετόβεργα που υπήρχε στο σημείο.
Αιμόφυρτος άρχισε να ζητάει βοήθεια και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου προκειμένου να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα που είχε διαπεράσει τον μηρό του 18χρονου και να καταστεί δυνατή η παραλαβή και μεταφορά του στο νοσοκομείο Βόλου.
