Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα αναφέρθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης, τονίζοντας πως «το ζητούμενο θα είναι πρώτα και κύρια να προλαμβάνεις».

Όπως είπε ο κ. Μπιάγκης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, «καθένας από εμάς καταλαβαίνει ότι όταν μια φωτιά ξεκινήσει και με μια ταχύτητα των ανέμων των 100 χιλιομέτρων με 10 μποφόρ, 9 μποφόρ, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις πραγματικά να οριοθετήσεις και να δώσεις απαντήσεις και λύσεις. Άρα το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου θα είναι πρώτα και κύρια να προλαμβάνεις.

Συνέχισε λέγοντας πως «ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, είναι, εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος».

Στην επιθετικότητα που έχουν τα φυσικά δεδομένα έτσι όπως εξελίσσονται, σημείωσε ο κ. Μπιάγκης, το πρώτο σημείο που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η πρόληψη, το θέμα του σχεδιασμού σε βάθος χρόνου μέσα από την πρόληψη.

«Να προλαμβάνουμε και όχι να έρθουμε εκ των υστέρων»

«Εγώ τυγχάνει να είμαι από Κέρκυρα και από περιοχές οι οποίες στο παρελθόν ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τον πρωτογενή τομέα παρά σήμερα, λόγω μια σειράς θεμάτων, η άρνηση πλέον, η μη συμμετοχή του κόσμου στην διαδικασία της καλλιέργειας στον πρωτογενή τομέα έχει φέρει και αυτή τα δικά της αποτελέσματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα προσμετρήσουμε έτσι ώστε να προλαμβάνουμε και όχι να έρθουμε εκ των υστέρων να καταστέλλομαι», είπε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Καταληκτικά ανέφερε πως «θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οφείλουμε όλοι να το δούμε με την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα και το κυριότερο, θα πρέπει να μελετήσουμε και να ακούσουμε σε βάθος τους ειδικούς, να ακούσουμε τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την κλιματική κρίση που έχουμε μπροστά μας και μέσα από εκεί να δούμε».