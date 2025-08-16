ΠΑΣΟΚ: Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν είναι απλώς «γεγονότα» – Ζητάμε ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες

Για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα αναφέρθηκε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω κοινής ανακοίνωσης του αρμόδιου τομέα και της υπεύθυνής του, βουλεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Ράνιας Θρασκιά,

Η Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, δοκιμάζεται σκληρά από τα μέτωπα των πυρκαγιών που πλήττουν περιοχές της χώρας. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η απώλεια περιουσιών και η απειλή για τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων δεν αφήνουν μόνο υλικές πληγές, χαράζουν βαθιά, συχνά αόρατα, τραύματα στον ψυχισμό των ανθρώπων και των κοινοτήτων», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει ότι «ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τομέας Ψυχικής Υγείας, υπογραμμίζουμε ότι οι καταστροφές αυτές δεν είναι απλώς ‘γεγονότα’ που καταγράφονται σε αριθμούς. Πίσω από κάθε στατιστική υπάρχει μια ιστορία, ένας κόπος, μια ζωή που άλλαξε βίαια πορεία».

Συμπληρώνει πως «το ψυχικό τραύμα που προκαλείται όταν η βασική αίσθηση ασφάλειας που όλοι χρειαζόμαστε για να ζούμε και να δημιουργούμε υπονομεύεται απότομα, έχει βαρύ και μακροχρόνιο αντίκτυπο. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η αίσθηση ότι το έδαφος κάτω από τα πόδια μας δεν είναι πια σταθερό, δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά επηρεάζουν και το μέλλον των ανθρώπων και των κοινωνιών. Αυτό το φαινόμενο, που οι επιστήμονες αποκαλούν συλλογικό τραύμα, διαβρώνει την κοινωνική συνοχή και την ψυχική ανθεκτικότητα αν δεν υπάρξει έγκαιρη και συστηματική στήριξη».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητεί «άμεση ενεργοποίηση και ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις πληγείσες περιοχές, με κινητές μονάδες και εξειδικευμένο προσωπικό. Δωρεάν, καθολική πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη για όλους τους πληγέντες, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης ή εισοδήματος. Μακροχρόνιες πολιτικές αποκατάστασης που παράλληλα με την οικονομική στήριξη, να επενδυθούν και για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης».

«Η ψυχική υγεία είναι θεμέλιο της δημοκρατικής μας ζωής και της κοινωνικής μας ευημερίας»

Επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει πρωτίστως να ανταποκριθεί στην ευθύνη της. Να στηρίξει ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία, να εγγυηθεί για τον αποτελεσματικό συντονισμό και να επενδύσει επιτέλους στην πρόληψη».

Καταληκτικά τονίζει πως «και φυσικά φυσικά να αποδείξει στην πράξη ότι η ψυχική υγεία είναι θεμέλιο της δημοκρατικής μας ζωής και της κοινωνικής μας ευημερίας. Μια πολιτεία που θέλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες της δεν μπορεί να βλέπει τις καταστροφές μόνο μέσα από τον φακό του οικονομικού κόστους αλλά οφείλει να αναγνωρίζει και να θεραπεύει τον αόρατο πόνο που αφήνουν πίσω τους».