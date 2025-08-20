newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 08:34

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Σε πυρόπληκτες περιοχές θα περιοδεύσουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Φάμελλος θα συνοδεύετε από κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η περιοδεία θα ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 10:30, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας) και θα επισκεφθεί ακολούθως τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική.

Από την πλευρά του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σήμερα στις 09:00 θα επισκεφτεί τα Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους. Στις 11:30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

Τέλος, στις 20:00, ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε σύσκεψη με φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Την Πέμπτη στην Αχαΐα οι Ανδρουλάκης

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, θα επισκεφθεί την περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στις 13:00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας και στις 14:00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14:30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, συνεχίζοντας την περιοδεία του για δεύτερη μέρα, θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Σημειώνεται ότι χθες, Τρίτη 19 Αυγούστου, στην Πάτρα βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης όπου συνομίλησε με εποχικούς πυροσβέστες και συμμετείχε σε συσκέψεις με φορείς της περιοχής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» και στο… μαύρισμα – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» και στο... μαύρισμα ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Νέα Αριστερά 19.08.25

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

«Η καταπάτηση του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά», αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην παραλία του νησιού Έλλη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Εξαπέλυσε βολές 19.08.25

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο