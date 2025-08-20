Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σε πυρόπληκτες περιοχές θα περιοδεύσουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Φάμελλος θα συνοδεύετε από κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η περιοδεία θα ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 10:30, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας) και θα επισκεφθεί ακολούθως τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική.

Από την πλευρά του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σήμερα στις 09:00 θα επισκεφτεί τα Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους. Στις 11:30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

Τέλος, στις 20:00, ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε σύσκεψη με φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Την Πέμπτη στην Αχαΐα οι Ανδρουλάκης

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, θα επισκεφθεί την περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στις 13:00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας και στις 14:00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14:30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, συνεχίζοντας την περιοδεία του για δεύτερη μέρα, θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Σημειώνεται ότι χθες, Τρίτη 19 Αυγούστου, στην Πάτρα βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης όπου συνομίλησε με εποχικούς πυροσβέστες και συμμετείχε σε συσκέψεις με φορείς της περιοχής.