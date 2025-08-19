Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα μετά την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στην Αχαΐα ζητούν με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Μαρίνος, Θανάσης Παφίλης, Νίκος Παπαναστάσης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας πρόκειται να επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του κόμματος, τονίζεται ότι οι πυρκαγιές που έπληξαν το Ν. Αχαΐας στις 12/8/2025 «ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών».

«Αποδείχτηκε ότι κανένα προληπτικό μέτρο δεν είχε παρθεί – όσο κι αν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε για το αντίθετο – και ότι ταυτόχρονα μια σειρά απαραίτητων υποδομών που θα προστάτευαν, έχουν μείνει ασυντήρητες και απαξιωμένες. Τα ρέμματα ήταν ακαθάριστα, οι καλαμιές έγιναν προσάναμμα, το ηλεκτρικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση παρέμεναν χωρίς συντήρηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, λίγες μέρες πριν, να κινδυνέψει ακόμα και το Νοσοκομείο ‘Άγιος Ανδρέας’ και η συγκεκριμένη πυρκαγιά να μπει στον αστικό ιστό, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την πόλη της Πάτρας».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ υπογραμμίζουν πως «ο λαός της περιοχής έζησε τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δασικές αρχές, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα», ενώ σημειώνουν πως «η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδια τους δίπλα από τις φλόγες».

«Ευθύνη για όλα τα παραπάνω έχει η κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ΕΕ, που λογαριάζει την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού ως κόστος. Γι’ αυτό εξάλλου», όπως υποστηρίζουν, «το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η δασοπροστασία και ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός αποτελούν κόστος».

Για να προσθέσουν ότι «αυτός είναι ο λόγος που ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα αστικά κόμματα δεν τσιγκουνεύονται καθόλου όταν πρόκειται να ενισχύσουν τους μακελάρηδες των λαών και του λαού της Παλαιστίνης, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Ακόμα και οι πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης ήταν πολύ συγκεκριμένες για το ζεστό χρήμα που θα δώσει στους ξενοδόχους – που δεν επλήγησαν από την πυρκαγιά – και εντελώς αόριστες για τα μέτρα που θα παρθούν για τους πληγέντες».

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

– «Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι υπέστησαν ζημιές χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

– »Να εξασφαλιστεί το εισόδημα αγροτών και κτηνοτρόφων για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους

– »Να προχωρήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.

– »Να δοθεί άμεσα χρηματοδότηση στους Δήμους, που επλήγησαν, από τον κρατικό προϋπολογισμό που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

– »Να στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό η Πυροσβεστική και η Δασική υπηρεσία. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι πενταετείς, επταετείς και εποχικοί πυροσβέστες. Να καταργηθεί με νόμο η εποχικότητα, ώστε από εδώ και πέρα να γίνονται προσλήψεις μόνο σε μόνιμες θέσεις με πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Με ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής.

– »Να παρθούν όλα τα μέτρα πρόληψης που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα να ζει ο λαός τέτοιες φυσικές καταστροφές».

Το πρόγραμμα Κουτσούμπα στην Αχαΐα

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του γραμματέα του ΚΚΕ στο νομό Αχαΐας είναι το εξής:

– Στις 09.00 θα επισκεφτεί τα Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.

– Στις 11.30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα (Παιδικές Κατασκηνώσεις Δήμου Πατρέων).

– Στις 20.00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.