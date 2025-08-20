Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας
Ερώτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία και την ανάγκη στήριξης των πυρόπληκτων κατέθεσε ο βουλευτής και τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας.
Όπως σημειώνει ο βουλευτής, για ακόμη μία φορά η χώρα παραδόθηκε στις φλόγες, με ανυπολόγιστες απώλειες σε περιουσίες, δάση και ζώα. Στην Αιτωλοακαρνανία ξέσπασαν πυρκαγιές στο Γαλατά, στην περιοχή Τρελάγκαθα, στα Σταμνά και στη Βόνιτσα, προκαλώντας, όπως τονίζει ο βουλευτής, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, σπίτια, αποθήκες, στάβλους και δασικές εκτάσεις.
«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο. Παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες περί ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού στην αρχή κάθε καλοκαιριού, στο τέλος κάθε θερινής περιόδου η πραγματικότητα αποκαλύπτει τα ίδια θλιβερά αποτελέσματα», υπογραμμίζει ο κ. Ζαμπάρας.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει την ανάγκη άμεσης στήριξης των πολιτών με συγκεκριμένα μέτρα όπως:
«Οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.
»Στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων με αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
»Άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων δασικών εκτάσεων.
»Βελτίωση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να μην υπάρχουν ξανά χωριά αποκλεισμένα από τις φλόγες.
»Ενίσχυση των δήμων με πρόσθετους οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και των υποδομών».
«Η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί»
Μεταξύ άλλων ο κ. Ζαμπάρας αναφέρει πως «η Αιτωλοακαρνανία δεν θα ανεχθεί για μία ακόμη φορά την κυβερνητική ολιγωρία. Η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί. Τώρα είναι η ώρα να αποκατασταθούν οι περιουσίες και να αναγεννηθεί ο φυσικός πλούτος που χάθηκε».
Η ερώτηση απευθύνεται προς τους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών και τη συνυπογράφουν ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός. Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση εδώ.
