Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αναβλητικότητα: Γιατί συνεχώς αφήνουμε πράγματα για την επόμενη μέρα;
Συμβαίνει 20 Αυγούστου 2025 | 06:01

Αναβλητικότητα: Γιατί συνεχώς αφήνουμε πράγματα για την επόμενη μέρα;

Από μικροί μαθαίνουμε ότι η αναβλητικότητα δεν είναι κάτι καλό, αλλά όλοι το κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας αφήνουμε πράγματα για την επόμενη μέρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Η αναβλητικότητα τείνει να αντικατοπτρίζει τη δυσκολία κάποιου με τον αυτοέλεγχο. Οι αναβλητικοί άνθρωποι σκέφτονται ως εξής: «Δεν έχω όρεξη, οπότε αυτό μπορεί να υπερισχύσει των στόχων, των ευθυνών και των υποχρεώσεών μου». Στη συνέχεια δημιουργείται κάτι σαν χιονοστιβάδα αρνητικών συναισθημάτων που αποθαρρύνουν περαιτέρω κάθε μελλοντική τους προσπάθεια. Το να αναβάλλουμε πράγματα περιλαμβάνει επίσης ένα βαθμό αυτοεξαπάτησης καθώς, σε κάποιο επίπεδο, τα άτομα που χαρακτηρίζονται από αυτήν έχουν επίγνωση των πράξεών τους και των συνεπειών της κωλυσιεργίας τους, αλλά το να καταφέρουν να αλλάξουν τις συνήθειές τους και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και δρουν απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από την ολοκλήρωση της εργασίας που έχουν μπροστά τους.

Γιατί χρονοτριβούμε

Σύμφωνα με έρευνα του 2020 σε χίλιους ενηλίκους, περίπου το 84% των ανθρώπων λειτουργούν με αναβλητικότητα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αυτό οφείλεται σε διάφορες σκέψεις και συνήθειες, αλλά κυρίως στο ότι αποφεύγουμε ή μεταθέτουμε εργασίες επειδή δεν πιστεύουμε ότι θα είναι ευχάριστη διαδικασία το να τις φέρουμε σε πέρας και δεν θέλουμε να είμαστε δυστυχισμένοι. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι ότι φοβόμαστε πως δεν θα τις κάνουμε καλά. Είναι επίσης πιθανό να αναβάλλουμε όταν κάτι μάς φαίνεται πολύπλοκο (π.χ., η υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης) ή είμαστε υπερβολικά αφηρημένοι ή κουρασμένοι.

Οι ψυχολογικές ρίζες του φαινομένου

Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας έχουν εντοπίσει διάφορους παράγοντες που οδηγούν στην αναβλητικότητα, από τη χαμηλή αυτοπεποίθηση έως το άγχος, την έλλειψη δομής και, απλώς, την αδυναμία να παρακινήσει κάποιος τον εαυτό του να διεκπεραιώσει κάτι δυσάρεστο ή βαρετό. Οι μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η αυτή η στάση συνδέεται στενά με τη μηρυκαστική σκέψη ή την προσήλωση σε αρνητικά μοτίβα. Ένα άλλο στοιχείο της προσωπικότητας που σχετίζεται με την αναβλητικότητα είναι η τελειομανία καθώς οι άνθρωποι με το εν λόγω χαρακτηριστικό μπορεί να σκέφτονται ότι είναι καλύτερα να μην ασχοληθούν ποτέ με μια εργασία από το να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα να μην την κάνουν καλά. Μπορεί ακόμα να ανησυχούν τόσο έντονα για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι για αυτούς που διακινδυνεύουν το μέλλον τους για να αποτρέψουν την κρίση. Συχνά, τέλος, οι αναβλητικοί ισχυρίζονται ότι αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση. Η έρευνα όμως δείχνει ότι αυτό είναι μια εσφαλμένη αντίληψη και, αντίθετα, μπορεί να είναι συνηθισμένοι στην έντονη εστίαση και προσπάθεια που συνοδεύουν την εργασία της τελευταίας στιγμής αποκρύπτοντας το ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με περισσότερο χρόνο και λιγότερο άγχος.

Οι καθυστερήσεις εξυπηρετούν κάποιο σκοπό;

Αν και αυτοκαταστροφικό μοτίβο συμπεριφοράς, μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετούν έναν ψυχολογικό σκοπό, ιδίως για τους ανθρώπους με τάσεις τελειομανίας προστατεύοντάς τους από το φόβο της αποτυχίας, την κρίση των άλλων και την αυτοκαταδίκη. Η αποφυγή της δυσάρεστης εργασίας με την αφιέρωση ενέργειας σε άλλες δραστηριότητες, όπως η οργάνωση του σπιτιού και του αρχείου ή η καθαριότητα, τους βοηθά επίσης να μην έρθουν αντιμέτωποι με το αίσθημα της μη παραγωγικότητας – αν και, κατά κανόνα, πληρώνουν το τίμημα για αυτό αργότερα.

Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι αργότερα

Η εκτίμηση του πώς θα νιώσουμε στο μέλλον είναι γνωστή ως «συναισθηματική πρόβλεψη» και οι άνθρωποι τείνουμε να είμαστε αρκετά κακοί σε αυτήν. Για παράδειγμα, μπορεί να αισθανόμαστε άσχημα που δεν γυμναστήκαμε σήμερα, αλλά να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας προβλέποντας ότι θα το κάνουμε αύριο. Έτσι, προφυλασσόμαστε από τα αρνητικά συναισθήματα τη δεδομένη στιγμή, δημιουργούμε όμως τον κύκλο που θα τους επιτρέψει να επανέλθουν.

Ποιοι μπορεί να είναι αναβλητικοί

Σύμφωνα με έρευνες, όσοι χρονοτριβούν μπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες από εκείνους που δεν το κάνουν. Οι αναβλητικοί αναφέρουν ότι εκτιμούν περισσότερο την προσωπική ευχαρίστηση και λιγότερο την ισχυρή εργασιακή ηθική, ενώ είναι πιο πιθανό να ολοκληρώσουν εργασίες που θεωρούν σημαντικές για τους ίδιους απ’ ό,τι αυτές που τους ανατίθενται. Το γνώρισμα αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία – οι έφηβοι κωλυσιεργούν γιατί νιώθουν πως έτσι απορρίπτουν τη γονεϊκή εξουσία. Όμως η αυξημένη ανεξαρτησία και η μειωμένη εποπτεία φέρνουν λιγότερη δομή και περισσότερες ευκαιρίες για απόσπαση της προσοχής.

Το μεγάλο κόστος

Η αναβλητικότητα μπορεί να ανακουφίζει από την πίεση της στιγμής, αλλά έχει μεγάλο συναισθηματικό, σωματικό και πρακτικό τίμημα. Οι μαθητές που αναβάλλουν συστηματικά τη μελέτη τους τείνουν να παίρνουν χαμηλότερους βαθμούς, οι εργαζόμενοι να παράγουν έργο περιορισμένης ποιότητας και, γενικά, οι συνήθεις αναβλητικοί να βιώνουν μειωμένη ευεξία με τη μορφή αϋπνίας ή διαταραχών του ανοσοποιητικού και του γαστρεντερικού συστήματος. Οι σκόπιμες καθυστερήσεις μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τις προσωπικές και τις επαγγελματικές σχέσεις. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να βλάψουν και την υγεία μας, ειδικά αν αναβάλλουμε εξετάσεις, τη διερεύνηση ενός περίεργου συμπτώματος, τη διακοπή κακών συνηθειών και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η σχέση με την κατάθλιψη

Η αναβλητικότητα, η αποφυγή και ο μηρυκασμός είναι όλα κοινά συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να δυσκολεύονται να προγραμματίζουν για το μέλλον, αλλά και να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά τους να ακολουθούν και να υιοθετούν τη σκέψη «ποιο είναι το νόημα». Η θεραπευτική προσέγγιση που είναι γνωστή ως «συμπεριφορική ενεργοποίηση», κατά την οποία κάποιος δρομολογεί ευχάριστες δραστηριότητες που παρέχουν αίσθηση κυριαρχίας ή επίτευξης, μπορεί να συμβάλει στην υποχώρηση ορισμένων από αυτές τις επιπτώσεις.

Πώς θα το ξεπεράσουμε

Όταν χρονοτριβούμε, ο σημερινός εαυτός μας επωφελείται απομακρύνοντας ενοχλητικές εργασίες, αλλά ο μελλοντικός πληρώνει το τίμημα με άγχος ή τιμωρία. Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης για το μελλοντικό εαυτό μας όπως θα κάναμε για ένα στενό φίλο μας μπορεί να είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον τερματισμό της συνήθειας επειδή είμαστε λιγότερο πρόθυμοι να φέρουμε ένα δικό μας άνθρωπο σε τόσο μειονεκτική θέση. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα, αλλά απαιτούνται προσπάθεια και ψυχική ενέργεια. Μερικές προτεινόμενες λύσεις είναι η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπουν περιθώριο για καθυστέρηση –αλλά όχι υπερβολικό–, η ανάδειξη των καθημερινών ευθυνών σε προσωπική πρόκληση, το σπάσιμο των μεγάλων εργασιών σε μικρότερα και πιο εφικτά στη διαχείριση κομμάτια και ο περιορισμός της πρόσβασης στις διαδικτυακές ειδήσεις και στα social media για το διάστημα που δουλεύουμε.

// Ευχαριστούμε τη δρα Ναταλία Κουτρούλη, ψυχολόγο με εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική, για τη συνεργασία.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στο μυαλό του τζιχαντιστή
Αποκαλύπτεται 20.08.25

Στο μυαλό του τζιχαντιστή

Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια το σκεπτικό, οι μέθοδοι αλλά και η ψυχολογική προσέγγιση των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο