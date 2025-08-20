Manu Chao: Ένας μουσικός κόσμος χωρίς σύνορα

Για ακόμη μία φορά, ύστερα από το sold out στην Μονή Λαζαριστών το 2023, ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για τη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα, καλώντας φίλους και θαυμαστές από όλη τη χώρα – από την Κρήτη μέχρι το Διδυμότειχο σε μια ανεπανάληπτη μουσική γιορτή.

Ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο

Με τις περιοδείες του 2024 και 2025, ο Manu Chao ταξίδεψε σε όλες τις ηπείρους, γεμίζοντας γήπεδα και μετατρέποντας κάθε συναυλία σε ένα πολύχρωμο πανηγύρι.

Με το ευέλικτο μουσικό σχήμα ULTRA ACUSTICO, κάθε εμφάνιση είναι διαφορετική, καθώς η ενέργεια του κοινού καθορίζει το κλίμα – είτε οι θεατές είναι Ασιάτες, Λατινοαμερικάνοι ή Ευρωπαίοι, όλοι τραγουδούν και χορεύουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι.

Πάνω στη σκηνή, ο Manu Chao παραμένει ένας ακτιβιστής μουσικός, που δεν διστάζει να παίρνει θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του πλανήτη. Πολιτικοποιημένος και βαθιά ευαισθητοποιημένος, τραγουδά στα γαλλικά, ισπανικά, αραβικά, γαλικιανά και αγγλικά, υφαίνοντας ένα πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο μουσικό σύμπαν.

Από την reggae στο punk και από τη rock στις ethnic φόρμες, η μουσική του είναι ένα πραγματικό χωνευτήρι πολιτισμών, με τη χαρακτηριστική φωνή του να παρασύρει το κοινό σε ένα ατελείωτο ταξίδι.

Λίγη ιστορία

Ξεκίνησε τη διαδρομή του στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στη σκηνή του Παρισιού, για να ιδρύσει αργότερα τους Mano Negra, τη μεγαλύτερη μπάντα που έφερε την ισπανόφωνη μουσική στο προσκήνιο, παντρεύοντας την ροκ με τις μουσικές του κόσμου.

Από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει αυθεντικός και αφοσιωμένος, δημιουργώντας τραγούδια που εμπνέουν και ενώνουν.

Το 1998, με το θρυλικό Clandestino, τάραξε τα νερά της παγκόσμιας μουσικής και συνέχισε να χαρίζει επιτυχίες όπως τα Me Gustas Tu, Welcome to Tihuana, King of Bongo, Je ne t’aime plus, Politik Kills και πολλά ακόμη.

