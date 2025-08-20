Manu Chao: Ένας μουσικός κόσμος χωρίς σύνορα
Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης Manu Chao επιστρέφει στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Λαζαριστών για μια συναυλία.
Για ακόμη μία φορά, ύστερα από το sold out στην Μονή Λαζαριστών το 2023, ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για τη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα, καλώντας φίλους και θαυμαστές από όλη τη χώρα – από την Κρήτη μέχρι το Διδυμότειχο σε μια ανεπανάληπτη μουσική γιορτή.
View this post on Instagram
Ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο
Με τις περιοδείες του 2024 και 2025, ο Manu Chao ταξίδεψε σε όλες τις ηπείρους, γεμίζοντας γήπεδα και μετατρέποντας κάθε συναυλία σε ένα πολύχρωμο πανηγύρι.
Με το ευέλικτο μουσικό σχήμα ULTRA ACUSTICO, κάθε εμφάνιση είναι διαφορετική, καθώς η ενέργεια του κοινού καθορίζει το κλίμα – είτε οι θεατές είναι Ασιάτες, Λατινοαμερικάνοι ή Ευρωπαίοι, όλοι τραγουδούν και χορεύουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι.
Πάνω στη σκηνή, ο Manu Chao παραμένει ένας ακτιβιστής μουσικός, που δεν διστάζει να παίρνει θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του πλανήτη. Πολιτικοποιημένος και βαθιά ευαισθητοποιημένος, τραγουδά στα γαλλικά, ισπανικά, αραβικά, γαλικιανά και αγγλικά, υφαίνοντας ένα πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο μουσικό σύμπαν.
Από την reggae στο punk και από τη rock στις ethnic φόρμες, η μουσική του είναι ένα πραγματικό χωνευτήρι πολιτισμών, με τη χαρακτηριστική φωνή του να παρασύρει το κοινό σε ένα ατελείωτο ταξίδι.
Λίγη ιστορία
Ξεκίνησε τη διαδρομή του στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στη σκηνή του Παρισιού, για να ιδρύσει αργότερα τους Mano Negra, τη μεγαλύτερη μπάντα που έφερε την ισπανόφωνη μουσική στο προσκήνιο, παντρεύοντας την ροκ με τις μουσικές του κόσμου.
Από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει αυθεντικός και αφοσιωμένος, δημιουργώντας τραγούδια που εμπνέουν και ενώνουν.
Το 1998, με το θρυλικό Clandestino, τάραξε τα νερά της παγκόσμιας μουσικής και συνέχισε να χαρίζει επιτυχίες όπως τα Me Gustas Tu, Welcome to Tihuana, King of Bongo, Je ne t’aime plus, Politik Kills και πολλά ακόμη.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
- Πρεμιέρα για την Εθνική στο «Ακρόπολις» κόντρα στη Λετονία
- Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
- Κουέντιν Ταραντίνο: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ»
- Κρίση στη Μασσαλία: Ο Ντε Τζέρμπι «τελειώνει» τον Αντριέν Ραμπιό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις