Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες παζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2025
- ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
- Χουάντσο: «Γιατί να μην παίξουμε με τον αδελφό μου σε κάποιο σύλλογο;»
- Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
- Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
- «Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
- Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις