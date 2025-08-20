Με την Ελλάδα να καταγράφει την πέμπτη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 20ετίας όσον αφορά στις εκτάσεις που κάηκαν στις φετινές φωτιές, πρέπει να δούμε «τι συμβαίνει και πάει κάτι κακά σε κάποιες πυρκαγιές» επισημαίνει ο επικεφαλής του METEO/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος τονίζει παράλληλα την απουσία δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας.

«Μπορεί να γίνει πιο εντατικοποιημένη δουλειά, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών της Μεσογείου με το ίδιο πρόβλημα»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας αποτίμησης των συνθηκών που οδηγούν κάθε φορά στις φωτιές. «Και στη μεγάλη πυρκαγιά πέρυσι του Βαρνάβα που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι και στις πυρκαγιές φέτος στην Πάτρα ή σε άλλες μεγάλες πυρκαγιές, πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη, αστοχίες» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ψάχνουμε να βρούμε τον υπεύθυνο. Ψάχνουμε να καταλάβουμε πού μπορεί να μην έχουμε σχεδιάσει κάτι καλά, γιατί μας έχει προλάβει η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να τα δούμε αυτά, είναι κάτι που λείπει στη χώρα μας και θα πρέπει νομίζω άμεσα να το κοιτάξουμε και να δούμε πώς πρέπει να αναλύσουμε τις μεγάλες πυρκαγιές και να δούμε γιατί εξελίχθηκαν έτσι. Το οφείλουμε στους πολίτες».

Ο ίδιος τόνισε ότι στην προετοιμασία και στη συνεργασία των επιστημονικών φορέων μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά, με τα νέα εργαλεία που διαθέτουν για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών και για πιο αναλυτικούς χάρτες για την επικινδυνότητα εκδήλωσης φωτιάς. «Γίνεται σε έναν βαθμό, νομίζω όμως ότι μπορεί να γίνει πιο εντατικοποιημένη δουλειά, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου με το ίδιο πρόβλημα», είπε.

Λαγουβάρδος: Απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση

Ως προς τα στοιχεία που προκύπτουν το φετινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. «Κατ’ αρχάς να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Είμαστε ήδη στα 454.000 στρέμματα καμένη έκταση. Είναι η 5η χειρότερη χρονιά επομένως των τελευταίων 20 ετών, με τη χειρότερη να παραμένει προφανώς και θα παραμείνει – ελπίζουμε για πάντα – το 2007 με τις τεράστιες πυρκαγιές που είχαμε στην Πελοπόννησο και στην Ηλεία, με πάνω από 2.700.000 στρέμματα» λέει ο κ. Λαγουβάρδος.

Όμως, συνεχίζει ο ίδιος, «και η φετινή χρονιά δεν είναι καλή τελικά και είμαστε ακόμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Πιθανότατα ο αριθμός θα αυξηθεί. Ελπίζουμε όλοι να είναι μικρή η αύξηση, αν θα έχουμε μικρές πυρκαγιές, όχι κάτι άλλο μεγάλο».

Ακολούθως, αναφέρθηκε την Ευρώπη, όπου «έχουμε ξεπεράσει τα εννέα εκατομμύρια στρέμματα καμένα, τα οποία είναι η χειρότερη επίδοση μέχρι τώρα, των τελευταίων 20 ετών. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ιδιαίτερα στάθηκε στην Ισπανία θέλοντας να τονίσει τη συγκεκριμένη περίπτωση σαν παράδειγμα για την εγρήγορση και την επαγρύπνηση που πρέπει να έχουμε και στην Ελλάδα: «Η Ισπανία έχει τριάμισι εκατομμύρια καμένα στρέμματα, επομένως ήδη έχει τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων είκοσι ετών. Άρα, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πριν από 15 ημέρες, στις 5 Αυγούστου, είχε 500.000 στρέμματα καμένα που ήταν πολύ κοντά στο μέσο όρο της χώρας για τα 20 χρόνια και μέσα σε 15 ημέρες πήγε από τα 500.000 στα 3,5 εκατομμύρια».

Αυτό δείχνει, υπογράμμισε καταληκτικά ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ, πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, πόσο γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί ακόμα και σε μια περίοδο που μπορείς να πεις ότι πάνε σχετικά καλά τα πράγματα.

«Θέλει πάρα πολλή επαγρύπνηση. Τι φταίει γι’ αυτό; Προφανώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε και στην Ιβηρική το τελευταίο διάστημα. Οι χρονιές οι οποίες είναι πολύ ζεστές, συνδέονται με μεγάλες δασικές πυρκαγιές και επειδή έχουμε συσσώρευση πολύ θερμών ετών με συσσώρευση καυσώνων τα τελευταία χρόνια μεγάλης διάρκειας και στη χώρα μας, έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.