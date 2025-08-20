newspaper
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»
Ελλάδα 20 Αυγούστου 2025 | 14:48

Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»

«Πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη» τονίζει ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Spotlight

Με την Ελλάδα να καταγράφει την πέμπτη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 20ετίας όσον αφορά στις εκτάσεις που κάηκαν στις φετινές φωτιές, πρέπει να δούμε «τι συμβαίνει και πάει κάτι κακά σε κάποιες πυρκαγιές» επισημαίνει ο επικεφαλής του METEO/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος τονίζει παράλληλα την απουσία δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας.

«Μπορεί να γίνει πιο εντατικοποιημένη δουλειά, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών της Μεσογείου με το ίδιο πρόβλημα»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας αποτίμησης των συνθηκών που οδηγούν κάθε φορά στις φωτιές. «Και στη μεγάλη πυρκαγιά πέρυσι του Βαρνάβα που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι και στις πυρκαγιές φέτος στην Πάτρα ή σε άλλες μεγάλες πυρκαγιές, πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη, αστοχίες» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ψάχνουμε να βρούμε τον υπεύθυνο. Ψάχνουμε να καταλάβουμε πού μπορεί να μην έχουμε σχεδιάσει κάτι καλά, γιατί μας έχει προλάβει η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να τα δούμε αυτά, είναι κάτι που λείπει στη χώρα μας και θα πρέπει νομίζω άμεσα να το κοιτάξουμε και να δούμε πώς πρέπει να αναλύσουμε τις μεγάλες πυρκαγιές και να δούμε γιατί εξελίχθηκαν έτσι. Το οφείλουμε στους πολίτες».

Ο ίδιος τόνισε ότι στην προετοιμασία και στη συνεργασία των επιστημονικών φορέων μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά, με τα νέα εργαλεία που διαθέτουν για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών και για πιο αναλυτικούς χάρτες για την επικινδυνότητα εκδήλωσης φωτιάς. «Γίνεται σε έναν βαθμό, νομίζω όμως ότι μπορεί να γίνει πιο εντατικοποιημένη δουλειά, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου με το ίδιο πρόβλημα», είπε.

Λαγουβάρδος: Απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση

Ως προς τα στοιχεία που προκύπτουν το φετινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. «Κατ’ αρχάς να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Είμαστε ήδη στα 454.000 στρέμματα καμένη έκταση. Είναι η 5η χειρότερη χρονιά επομένως των τελευταίων 20 ετών, με τη χειρότερη να παραμένει προφανώς και θα παραμείνει – ελπίζουμε για πάντα – το 2007 με τις τεράστιες πυρκαγιές που είχαμε στην Πελοπόννησο και στην Ηλεία, με πάνω από 2.700.000 στρέμματα» λέει ο κ. Λαγουβάρδος.

Όμως, συνεχίζει ο ίδιος, «και η φετινή χρονιά δεν είναι καλή τελικά και είμαστε ακόμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Πιθανότατα ο αριθμός θα αυξηθεί. Ελπίζουμε όλοι να είναι μικρή η αύξηση, αν θα έχουμε μικρές πυρκαγιές, όχι κάτι άλλο μεγάλο».

Ακολούθως, αναφέρθηκε την Ευρώπη, όπου «έχουμε ξεπεράσει τα εννέα εκατομμύρια στρέμματα καμένα, τα οποία είναι η χειρότερη επίδοση μέχρι τώρα, των τελευταίων 20 ετών. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ιδιαίτερα στάθηκε στην Ισπανία θέλοντας να τονίσει τη συγκεκριμένη περίπτωση σαν παράδειγμα για την εγρήγορση και την επαγρύπνηση που πρέπει να έχουμε και στην Ελλάδα: «Η Ισπανία έχει τριάμισι εκατομμύρια καμένα στρέμματα, επομένως ήδη έχει τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων είκοσι ετών. Άρα, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πριν από 15 ημέρες, στις 5 Αυγούστου, είχε 500.000 στρέμματα καμένα που ήταν πολύ κοντά στο μέσο όρο της χώρας για τα 20 χρόνια και μέσα σε 15 ημέρες πήγε από τα 500.000 στα 3,5 εκατομμύρια».

Αυτό δείχνει, υπογράμμισε καταληκτικά ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ, πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, πόσο γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί ακόμα και σε μια περίοδο που μπορείς να πεις ότι πάνε σχετικά καλά τα πράγματα.

«Θέλει πάρα πολλή επαγρύπνηση. Τι φταίει γι’ αυτό; Προφανώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε και στην Ιβηρική το τελευταίο διάστημα. Οι χρονιές οι οποίες είναι πολύ ζεστές, συνδέονται με μεγάλες δασικές πυρκαγιές και επειδή έχουμε συσσώρευση πολύ θερμών ετών με συσσώρευση καυσώνων τα τελευταία χρόνια μεγάλης διάρκειας και στη χώρα μας, έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Λαγκάρντ: Πώς θα επηρεάσουν οι δασμοί την οικονομία

Λαγκάρντ: Πώς θα επηρεάσουν οι δασμοί την οικονομία

Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”
Ελλάδα 20.08.25

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”

Η Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή, στην Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Σύνταξη
MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
