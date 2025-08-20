DO’S: Γιατί δεν ξεκινάς τη μέρα σου με μία καλή διάθεση; Εστίασε στα θέματα που αφορούν την οικογένεια και το σπίτι σου, προκειμένου να τα τακτοποιήσεις κάπως. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να εστιάσεις και στα προσωπικά σου, έτσι; Αξιοποίησε την αισιοδοξία και την πίστη που έχεις στον εαυτό σου, για να μπορέσεις να οργανωθείς, όσο καλύτερα γίνεται.

DON’TS: Μην σκέφτεσαι αρνητικά χωρίς λόγο και μη δίνεις περιθώριο στα ενδεχόμενα, που είναι απλά ενδεχόμενα, να σε αγχώνουν για τις μελλοντικές τους εξελίξεις. Μην αντιδράς περίεργα, αν κάποιος αγγίξει κάποια παλιά πληγή σου. Στην τελική εσύ φταις που δεν την έχεις δουλέψει ακόμα. Μην το βλέπεις πια σαν αδυναμία, για να μπορέσεις να πας μπροστά.