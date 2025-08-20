magazin
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 20.08.2025]
Ημερήσια 20 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 20.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γιατί δεν ξεκινάς τη μέρα σου με μία καλή διάθεση; Εστίασε στα θέματα που αφορούν την οικογένεια και το σπίτι σου, προκειμένου να τα τακτοποιήσεις κάπως. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να εστιάσεις και στα προσωπικά σου, έτσι; Αξιοποίησε την αισιοδοξία και την πίστη που έχεις στον εαυτό σου, για να μπορέσεις να οργανωθείς, όσο καλύτερα γίνεται.

DON’TS: Μην σκέφτεσαι αρνητικά χωρίς λόγο και μη δίνεις περιθώριο στα ενδεχόμενα, που είναι απλά ενδεχόμενα, να σε αγχώνουν για τις μελλοντικές τους εξελίξεις. Μην αντιδράς περίεργα, αν κάποιος αγγίξει κάποια παλιά πληγή σου. Στην τελική εσύ φταις που δεν την έχεις δουλέψει ακόμα. Μην το βλέπεις πια σαν αδυναμία, για να μπορέσεις να πας μπροστά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού το επιθυμείς, εστίασε στα πράγματα που σε ενδιαφέρουν και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου, καθώς με αυτή τη διάθεση θα μπορέσεις να αποσπάσεις ευκολότερα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Οργάνωσε σωστά την σκέψη σου, για να μπορέσεις να ασχοληθείς ελεύθερα με όσα σε απασχολούν.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός ούτε στις προτάσεις των φίλων σου, αλλά ούτε και στις επαγγελματικές συναντήσεις, γιατί όλα αυτά θα σου δώσουν ένα πολύ θετικό feeling. Μη διστάσεις να βγεις από τα συνηθισμένα σου και να βάλεις κάτι νέο στο πρόγραμμά σου. Ωστόσο, μην πιεστείς και μην αρχίσεις την γκρίνια. Μην αφήσεις κάποιες συμπεριφορές να σε πληγώσουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς όσες υποθέσεις σε αγχώνουν ή παλιότερα σου ήταν λίγο δύσκολο να τις βάλεις σε μία σωστή σειρά. Έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Οι συνθήκες στα οικονομικά σου θα γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρες, αλλά πρέπει κι εσύ, από πλευράς σου, να διπλοτσεκάρεις τις κινήσεις που θέλεις να κάνεις μελλοντικά.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σήμερα να μείνει ανεκμετάλλευτη. Μη διστάσεις να εκφραστείς ελεύθερα, ακόμα κι αν είναι μέσα από κάτι πιο καλλιτεχνικό ή και δημιουργικό. Μην απογοητευτείς, αν κάποιοι φίλοι σου σού εκφράσουν κάποια παράπονα που έχουν. Βέβαια, δεν πρέπει κι εσύ να συνεχίσεις να τους δίνεις δικαιώματα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν αντιληφθείς, ότι μπορείς να δράσεις ελεύθερα κι αισιόδοξα, τότε θα φτιάξεις τη διάθεσή σου. Οπότε προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τα πάντα με μία πιο θετική μάτια. Εστίασε περισσότερο στις εξελίξεις που θέλεις να δεις, λαμβάνοντας υπόψη σου το τι θεωρείς εσύ καλύτερο για σένα. Όσο πιο σίγουρα βήματα κάνεις, τόσο θα το «βουλώνεις» και σε ορισμένους.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να σε επηρεάσει. Μην αφήσεις την καλή σου διάθεση να πέσει κάτω, γιατί μέσω αυτής θα μπορέσεις να επεξεργαστείς και να αναλύσεις σωστά όλα σου τα συναισθήματα. Ακόμα και τα αρνητικά. Μην απογοητευτείς, αν έρθουν στο προσκήνιο κάποιες καταστάσεις που σε πλήγωσαν στο παρελθόν. Αυτό γίνεται, για να λυθούν.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε αποστάσεις και απόλαυσε την ηρεμία της σημερινής μέρας. Έτσι θα μπορέσεις και να ξεκουραστείς, αλλά και να μείνεις μακριά από οτιδήποτε είναι έντονο και μπορεί να διαταράξει την συγκέντρωσή σου. Παράλληλα, εκμεταλλεύσου την θετική σου διάθεση, για να οργανώσεις κατάλληλα τις κινήσεις σου και να συντονιστείς με αυτά που έρχονται.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναλύσεις μόνος σου κάποιες καταστάσεις, για να μπορέσεις να βελτιώσεις τον τρόπο που αντιδράς σε αυτές. Μην αγνοήσεις τις δουλειές που έχεις αναθέσει σε κάποιους συναδέλφους ή συνεργάτες σου, καθώς πρέπει να τσεκάρεις, αν έχουν όντως διεκπεραιωθεί. Μην εκνευριστείς με αυτούς που επισημαίνουν αυτά που σε ενοχλούν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που σήμερα είσαι αισιόδοξος, γιατί δε γίνεσαι και δημιουργικός; Ασχολήσου με πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες σου. Θέσε νέους και μεγαλύτερους στόχους για τον εαυτό σου. Γίνε κοινωνικός και φλέρταρε, καθώς αυτά μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σου. Τόνωσε την αυτοπεποίθησή σου μέσω συναντήσεων.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να φιλτράρεις τα πάντα γύρω σου βάζοντάς τα μέσα σε κουτάκια, καθώς αυτό είναι ένας τρόπος σκέψης που πρέπει να αφήσεις πίσω σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα ακούς, ακόμα κι αν αυτά σου θυμίζουν κάποια παλιά κι έντονα σκηνικά. Αν το νιώθεις, τότε μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις επ’αυτού, για να το μαζέψεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βγες μπροστά και διευθέτησε τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, καθώς έτσι θα δείξεις στους απέναντι ότι είσαι μία σίγουρη και ήρεμη δύναμη. Αυτό θα τους ωθήσει να σου δείξουν μία παραπάνω εμπιστοσύνη, κάτι που απολαμβάνεις αρκετά. Κάνε αυτά που πρέπει, για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα γύρω σου, εκμεταλλευόμενος την ηρεμία της μέρας.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που κάνεις σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να κερδίσεις έδαφος συγκριτικά με κάποιους άλλους και, τελικά, να καταφέρεις να εισακουστείς. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε σε συναντήσεις που μπορεί να προκύψουν με άτομα που κάποτε σου φέρθηκαν με τρόπο που σε πλήγωσε. Μην επηρεάζεσαι από τα συναισθήματά σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μία αισιόδοξη οπτική για τα πάντα γύρω σου. Οπότε εστίασε στα πιο σημαντικά, για να μπορέσεις να τα δεις αλλιώς και να κατανοήσεις τα συναισθήματα που απορρέουν από αυτές τις καταστάσεις. Στα ερωτικά, τώρα, κάνε κάποιες συζητήσεις με το ταίρι σου, για να του δείξεις τι ακριβώς επικρατεί μέσα στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην προσπαθείς έμμεσα να επηρεάσεις τους άλλους. Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που σε ενδιαφέρουν ή ακόμα και να τα εντάξεις μόνιμα στην καθημερινότητά σου, δίνοντάς της μία εντελώς νέα πνοή. Μη δίνεις ιδιαίτερη βάση στα σχόλια που ακούς, ακόμα κι αν αυτά ξύνουν παλιές πληγές. Κοινώς μην επηρεαστείς από αυτά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ασχολήσου με αυτά που εσύ θεωρείς σημαντικά. Κατάλαβε, όμως, πως όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να διευθετήσεις τις σημαντικές υποθέσεις που τρέχουν τώρα. Παράλληλα, εστίασε σε αυτά που λειτουργούν ως εμπόδιο στον δρόμο σου, για να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις και να συνεχίσεις τη δουλειά σου ανενόχλητος.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις οικονομικές σου υποθέσεις, γιατί παρότι χρειάζονται παραπάνω δουλειά, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, άρα chill. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αφήσεις τα πάντα στην τύχη τους. Μην αμφιβάλλεις για σένα λόγω του ότι υπάρχουν κάποιοι που εκφράζουν την αμφισβήτησή τους προς εσένα. Μη διστάσεις, όμως, να τους βάλεις τα γυαλιά!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Κινήσου άνετα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, εκμεταλλευόμενος την καλή σου διάθεση. Διαχειρίσου ψύχραιμα κάποια επαγγελματικά θέματα που ίσως σκάσουν μύτη. Προσπάθησε να διαφυλάξεις την αισιοδοξία και την ηρεμία σου, για να πάρεις και πιο σίγουρες αποφάσεις για το μέλλον σου. Κάνε εποικοδομητικές συζητήσεις, για να ησυχάσεις το κεφάλι σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν έχεις δεσμό, τότε μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι διαφορετικό για εσένα και το αμόρε, ώστε να έρθετε ακόμα πιο κοντά. Μη λαμβάνεις τα πάντα από αυτά που λέγονται από την οικογένεια ως κριτική για τις μέχρι τώρα επιλογές σου. Μην είσαι απρόσεκτος και στο πως απαντάς σε αυτά τα σχόλια. Όμως μη γίνεσαι ενοχικός εξαιτίας αυτών.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ήρεμο κλίμα που επικρατεί στη δουλειά, για να μπορέσεις να δείξεις αποφασιστικότητα σε αυτά που κάνεις και λες. Έτσι, λοιπόν, τακτοποίησε γρήγορα κι αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που σου ανατίθενται, για να περισσέψει χρόνος, για να ασχοληθείς με τον εαυτό και την περιποίησή σου. Σήμερα μπορείς να χαλαρώσεις, αν το θες.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις συναναστροφές που έχεις στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Αλλά μη διστάσεις να προσαρμοστείς σε αυτά που προκύπτουν, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα απαιτητικά σκηνικά που επικρατούν εκεί. Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που μπορεί να επαναφέρουν στην επιφάνεια διάφορα που σε ενοχλούν.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Χαλάρωσε, για να μπορέσεις να απολαύσεις το φλερτ, αλλά και, γενικώς, όλες τις ενδιαφέρουσες επαφές που θα συμβούν σήμερα. Μπορείς να περιποιηθείς τον εαυτό σου, αλλά- γιατί όχι;- και να απολαύσεις τα κοπλιμέντα που δέχεσαι από τους γύρω σου. Πέρνα χρόνο και με τον εαυτό σου, καθώς έτσι είσαι πιο παραγωγικός, ειδικά στα επαγγελματικά.

DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες που έρχονται ξανά στην επιφάνεια να κλονίσουν την σιγουριά για τον εαυτό σου ή τη μεγάλη σου αποφασιστικότητα. Μην αντιδράς πιο έντονα απ’ ότι πρέπει, ειδικά χωρίς να το καταλαβαίνεις, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να φέρεις τις ισορροπίες που θέλεις στη ζωή σου. Άσε που θα διαταράξεις την ψυχολογία σου χωρίς σοβαρό λόγο.

