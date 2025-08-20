magazin
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Ο Κέβιν Κόστνερ πήρε θέση απέναντι στην αγωγή που κατέθεσε μια κασκαντέρ για την ταινία του Horizon: An American Saga – Chapter 2, ισχυριζόμενη ότι εξαναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη», μη προσχεδιασμένη σκηνή βιασμού χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση, συγκατάθεση ή την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή οικειότητας.

Σε νομική δήλωση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Κόστνερ χαρακτήρισε την αγωγή για παραβίαση συμβολαίου, η οποία υποβλήθηκε τον Μάιο από την επικεφαλής κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα, ως «θρασύτατο ψέμα» που «σχεδιάστηκε, μέσω της χρήσης ψευδών δηλώσεων και εντυπωσιακής γλώσσας, για να βλάψει τη φήμη μου».

Ο πρωταγωνιστής του Yellowstone επιδιώκει την απόρριψη της αγωγής της ΛαΜπέλα ή τον περιορισμό της βάσει των νόμων κατά των εκφοβιστικών αγωγών, μέτρα που υποτίθεται ότι προστατεύουν από τέτοιου είδους πρακτικές.

Η ΛαΜπέλα, η κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023, ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της, η Ζυλιέτ, βιάζεται, μία ημέρα αφότου η Χαντ και η ΛαΜπέλα γύρισαν μια προσχεδιασμένη σκηνή στην οποία ένας άλλος χαρακτήρας βιάζει τη Ζυλιέτ.

Η Χαντ αρνήθηκε να εκτελέσει τη σκηνή και η ΛαΜπέλα φέρεται να κλήθηκε στο σετ χωρίς να γνωρίζει ότι η Χαντ είχε αρνηθεί και αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την αγωγή της, η ΛαΜπέλα δεν είχε προειδοποιηθεί ότι ένας νέος άνδρας ηθοποιός θα την ακινητοποιούσε, θα την καθήλωνε και θα της σήκωνε «βίαια» τη φούστα.

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που έχει διαπραγματευθεί το σωματείο Sag-Aftra, τα οποία απαιτούν προειδοποίηση 48 ωρών και συναίνεση για σκηνές με γυμνό ή προσομοίωση σεξ

Η ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι ο Κόστνερ της είπε να «ξαπλώσει» πριν δώσει εντολή στον άνδρα ηθοποιό «να εκτελέσει επανειλημμένα έναν βίαιο προσομοιωμένο βιασμό» πάνω της, ενώ ο Κόστνερ «πειραματιζόταν με διαφορετικές λήψεις της σκηνής βιασμού».

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που έχουν συμφωνηθεί από το σωματείο των ηθοποιών Sag-Aftra, τα οποία ορίζουν ότι οι ηθοποιοί πρέπει να λαμβάνουν 48 ώρες προειδοποίηση και να συναινούν σε οποιαδήποτε σκηνή που περιλαμβάνει γύμνια ή προσομοιωμένο σεξ.

Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο συντονιστής οικειότητας της ταινίας δεν ήταν παρών, όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο της Χαντ, το οποίο ίσχυε και για την ίδια ως αντικαταστάτριά της.

Σε τροποποίηση που κατατέθηκε τον Ιούνιο, η Σελέστ Τσάνεϊ, συντονίστρια οικειότητας για την ταινία, υποστήριξε την εκδοχή της ΛαΜπέλα και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια απρογραμμάτιστη, απροειδοποίητη βίαιη σκηνή βιασμού» που «εμφανίστηκε απροσδόκητα στους ηθοποιούς και τους επαγγελματίες των κασκαντέρ».

Η Τσάνεϊ πρόσθεσε ότι η ΛαΜπέλα «δεν συναίνεσε στην πράξη που της δόθηκε εντολή μόλις βρέθηκε στη θέση της» και «δεν είχε τα κατάλληλα ρούχα για να διασφαλίσει την επαρκή κάλυψη, ασφάλεια ή προστασία».

Η απάντηση του Κόστνερ

Η δήλωση του Κόστνερ προσπαθεί να δώσει μια διαφορετική εικόνα. Η εκτενής κατάθεση ξεκινά με ένα θετικό μήνυμα από τη ΛαΜπέλα προς τον προϊστάμενό της, εννέα ημέρες μετά το φερόμενο περιστατικό: «Σας ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Σας εκτιμώ τόσο πολύ! Έμαθα τόσα πολλά και σας ευχαριστώ ξανά. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που όλα πήγαν έτσι όπως πήγαν. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο γυρισμάτων και ναι, θα τα πούμε σύντομα!»

«Δεν υπήρχε θυμός ή αγανάκτηση, μόνο ενθουσιασμός και ευγνωμοσύνη», αναφέρει η κατάθεση του δικηγόρου του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ.

«Η πραγματικότητα, όπως υποστηρίζεται από τις ένορκες καταθέσεις δώδεκα καταξιωμένων, βετεράνων μελών του κινηματογραφικού συνεργείου με προσωπική γνώση των γεγονότων, από φωτογραφίες της εν λόγω σκηνής, καθώς και από τα ίδια τα λόγια της ΛαΜπέλα εκείνη την περίοδο, είναι ότι η οπορτουνιστική και σκανδαλώδης αγωγή της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης» συνεχίζει.

«H οπορτουνιστική και σκανδαλώδης αγωγή της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης»

Η κατάθεση συνεχίζει, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό της ΛαΜπέλα για μια μη προσχεδιασμένη σκηνή βιασμού ως «ξεκάθαρα ψευδή», περιγράφοντας το περιστατικό ως «προανάκρουσμα και προμήνυμα δύο βίαιων βιασμών που συμβαίνουν εκτός οθόνης».

Η αγωγή της ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι παραπονέθηκε στους συναδέλφους της για την εμπειρία, αλλά ένιωσε ότι «έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και να διατηρήσει μια επαγγελματική στάση», καθώς η παραγωγή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η κασκαντέρ ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση για τη διακοπή της καριέρας της και για το «μόνιμο τραύμα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει για χρόνια».

Επιπλέον, ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία ενός συντονιστή οικειότητας σε όλα τα μελλοντικά γυρίσματα του Κόστνερ και οι κατηγορούμενοι να παρακολουθήσουν εκπαίδευση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ή βίας από έναν «αξιόπιστο οργανισμό».

Το στοίχημα του Horizon

Ο Κόστνερ άφησε έναν προσοδοφόρο ρόλο στην επιτυχημένη σειρά Yellowstone για να γυρίσει το Horizon, ένα προσωπικό του εγχείρημα που προοριζόταν για μια σειρά τεσσάρων μερών. Έριξε 35,4 εκατομμύρια ευρώ από τα δικά του χρήματα στον προϋπολογισμό, ο οποίος εκτιμάται στα 93,2 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο πρώτες ταινίες, γουέστερν εποχής που διαδραματίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Κόστνερ ήταν σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος μαζί με τον Τζον Μπερντ.

Το πρώτο κεφάλαιο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024, αλλά απογοήτευσε στο box office, αποφέροντας μόλις 36 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Το δεύτερο κεφάλαιο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά η γενική ημερομηνία κυκλοφορίας του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

