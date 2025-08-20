Μισέλ Γουίλιαμς: Αποκαλύπτει ότι απέκτησε 4ο παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Η Μισέλ Γουίλιαμς απέκτησε το 4ο παιδί της, μέσω παρένθετης μητέρας. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Dying for Sex» επιβεβαίωσε σσε συνέντευξη της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ότι εκείνη και ο ο σύζυγός της, Τόμας Κέιλ, απέκτησαν ένα κοριτσάκι.

Το ζευγάρι έχει ήδη τον πεντάχρονο Χαρτ και ένα δίχρονο παιδί, του οποίου το όνομα και το φύλο δεν έχει αποκαλύψει, ενώ η ηθοποιός είναι μητέρα και της 19χρονης Ματίλντα, κόρης που απέκτησε με τον Χιθ Λέτζερ.

Μισέλ Γουίλιαμς: Η αποκάλυψη για την απόκτηση της κόρης της μέσω παρένθετης μητρότητας

Η αποκάλυψη έγινε όταν η guest παρουσιάστρια Τίφανι Χάντις σχολίασε τη σιλουέτα της 44χρονης ηθοποιού, με την η Μισέλ Γουίλιαμς να αναφέρει: «Πρέπει να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κριστίν, γιατί αυτό το μωρό δεν ήρθε μέσα από το σώμα μου. Το θαύμα της μικρής μας οφείλεται στην Κριστίν. Ίσως μας βλέπεις εκεί έξω. Ευχαριστώ, Κριστίν».

Michelle Williams reveals sex of her and Thomas Kail’s fourth baby in rare interview about family life https://t.co/iMezYqFZYM pic.twitter.com/snT7vGoQef — Page Six (@PageSix) August 19, 2025

Η καθημερινότητα με την οικογένεια

«Όλα είναι καλά και υπό έλεγχο. Είμαι η ενήλικη της υπόθεσης», είπε γελώντας.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα του self-care: «Ακούω πολλούς να μιλάνε γι’ αυτό, αλλά αναρωτιέμαι: πότε; Είμαι εργαζόμενη μαμά, έχω ήδη ενοχές που λείπω, δεν θέλω να αφαιρώ κι άλλο χρόνο από τα παιδιά. Αλλά ξέρω ότι πρέπει να γεμίζω ξανά τις μπαταρίες μου».

View this post on Instagram A post shared by @michellewilliamsfanofficial

Μισέλ Γουίλιαμς: Πώς και πού βρίσκει ηρεμία

Η ηθοποιός μίλησε πως βρίσκει ηρεμία στην καθημερινότητα της , επιλέγοντας δημόσιες υπηρεσίες: «Πηγαίνεις εκεί, κάθεσαι, υπάρχει σιωπή για τουλάχιστον μία ώρα, έχεις καρέκλα να καθίσεις, μπορείς να φτιάξεις τα νύχια σου ή να τσεκάρεις τη λίστα με τις εκκρεμότητές σου. Κι όταν σε φωνάξουν, έχεις και μια ενήλικη συζήτηση με τον υπάλληλο», είπε αστειευόμενη.

Και δεν παρέλειψε να δώσει ένα τελευταίο tip: «Μην ελέγξετε πολύ προσεκτικά τα χαρτιά σας… γιατί έτσι θα έχετε αφορμή να ξαναπάτε!»