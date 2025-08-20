Μισέλ Γουίλιαμς: Αποκαλύπτει ότι απέκτησε 4ο παιδί μέσω παρένθετης μητέρας
Η Μισέλ Γουίλιαμς είναι πλέον πολύτεκνη μητέρα.
- Αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές - Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα [Βίντεο]
- Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Άνεμοι έως 7 μποφόρ και άνοδος της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει
- Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία
Η Μισέλ Γουίλιαμς απέκτησε το 4ο παιδί της, μέσω παρένθετης μητέρας. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Dying for Sex» επιβεβαίωσε σσε συνέντευξη της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ότι εκείνη και ο ο σύζυγός της, Τόμας Κέιλ, απέκτησαν ένα κοριτσάκι.
Το ζευγάρι έχει ήδη τον πεντάχρονο Χαρτ και ένα δίχρονο παιδί, του οποίου το όνομα και το φύλο δεν έχει αποκαλύψει, ενώ η ηθοποιός είναι μητέρα και της 19χρονης Ματίλντα, κόρης που απέκτησε με τον Χιθ Λέτζερ.
Μισέλ Γουίλιαμς: Η αποκάλυψη για την απόκτηση της κόρης της μέσω παρένθετης μητρότητας
Η αποκάλυψη έγινε όταν η guest παρουσιάστρια Τίφανι Χάντις σχολίασε τη σιλουέτα της 44χρονης ηθοποιού, με την η Μισέλ Γουίλιαμς να αναφέρει: «Πρέπει να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κριστίν, γιατί αυτό το μωρό δεν ήρθε μέσα από το σώμα μου. Το θαύμα της μικρής μας οφείλεται στην Κριστίν. Ίσως μας βλέπεις εκεί έξω. Ευχαριστώ, Κριστίν».
Michelle Williams reveals sex of her and Thomas Kail’s fourth baby in rare interview about family life https://t.co/iMezYqFZYM pic.twitter.com/snT7vGoQef
— Page Six (@PageSix) August 19, 2025
Η καθημερινότητα με την οικογένεια
«Όλα είναι καλά και υπό έλεγχο. Είμαι η ενήλικη της υπόθεσης», είπε γελώντας.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα του self-care: «Ακούω πολλούς να μιλάνε γι’ αυτό, αλλά αναρωτιέμαι: πότε; Είμαι εργαζόμενη μαμά, έχω ήδη ενοχές που λείπω, δεν θέλω να αφαιρώ κι άλλο χρόνο από τα παιδιά. Αλλά ξέρω ότι πρέπει να γεμίζω ξανά τις μπαταρίες μου».
View this post on Instagram
Μισέλ Γουίλιαμς: Πώς και πού βρίσκει ηρεμία
Η ηθοποιός μίλησε πως βρίσκει ηρεμία στην καθημερινότητα της , επιλέγοντας δημόσιες υπηρεσίες: «Πηγαίνεις εκεί, κάθεσαι, υπάρχει σιωπή για τουλάχιστον μία ώρα, έχεις καρέκλα να καθίσεις, μπορείς να φτιάξεις τα νύχια σου ή να τσεκάρεις τη λίστα με τις εκκρεμότητές σου. Κι όταν σε φωνάξουν, έχεις και μια ενήλικη συζήτηση με τον υπάλληλο», είπε αστειευόμενη.
Και δεν παρέλειψε να δώσει ένα τελευταίο tip: «Μην ελέγξετε πολύ προσεκτικά τα χαρτιά σας… γιατί έτσι θα έχετε αφορμή να ξαναπάτε!»
- Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
- Οι αμερικανοί παιδίατροι αψηφούν τον υπουργό Υγείας – Συνιστούν εμβόλιο Covid στα μωρά
- Άρης Μουγκοπέτρος: Η απόφαση του να κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του
- Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
- Super League: Το… ξεχωριστό πρώτο γκολ της χρονιάς (pics, vid)
- Σωτήρης Νίνης, ένα παιδί που πάντα χαμογελάει!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις