Σε εξέλιξη η φωτιά στον Τύρναβο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Για την ώρα δεν απειλείται κάποιος οικισμός ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Συνεχίζεται η προσπάθεια να ελεγχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, νωρίτερα το απόγευμα, στην περιοχή Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου, κοντά στο Δαμάσι.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν και εναέρια μέσα, ενώ αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο που θεωρείται δύσβατο.
Το πύρινο μέτωπο
Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες των Δήμων Τυρνάβου και Λάρισας.
Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επίσης έχει κινητοποιηθεί και η drone της Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ την αγωνία του για την εξέλιξη της φωτιάς, εκφράζει ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.
Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς, ωστόσο ευρύτερα στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
