Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.