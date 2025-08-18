Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Στη μάχη και εναέρια μέσα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για τη φωτιά στη Φωκίδα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
