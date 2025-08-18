Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη
Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό
Φωτιά ξέσπασε, μετά από κεραυνό, σε δασική περιοχή στη θέση Βεδουρίτσα, μεταξύ Ανεμοδουρίου και Μαρμαριάς, του δήμου Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία.
Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης #Αρκαδία.
Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
