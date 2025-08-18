Φωτιά στα Φιλιατά Θεσπρωτίας
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και τρία εναέρια μέσα
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 18/8 σε δασική έκταση στην κοινότητα Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
