Πού υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα
Δείτε σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές.
Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι αρκετές περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.
Σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σήμερα σε: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Ρόδο,
Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία.
