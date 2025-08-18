Άννα Τσουκαλά: Η 50χρονη ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μετά απο πολύχρονη προσευχή
Η Άννα Τσουκαλά πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο γιο της.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
- «Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Η Άννα Τσουκαλά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή στο ρόλο της «Μελέκ» στη δημοφιλή σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, «Μη μου λες αντίο», σε συνέντευξη της είχε εξομολογηθεί ότι έμεινε έγκυος μετά από προσευχή χρόνων.
Και τελικά τα κατάφερε. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Άννα Τσουκαλά δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο μαζί με τον σύντροφό της και τον νεογέννητο γιο τους.
Τα σχόλια και οι ευχές των διαδικτυακών της φίλων κατέκλυσαν τη δημοσίευση, με τους περισσότερους να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την ευτυχία της.
Άννα Τσουκαλά: «Προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια»
«Με βοήθησε η προσευχή και ο Θεός, προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια για το ψυχουλάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, μετά προσπάθησα για μία δεύτερη αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.
Το ’93 ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Τσουκαλάς σκοτώθηκε για να σώσει έναν άγγελο. Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε το μωρό Ανδρέα – Άγγελο» είχε πει η Άννα Τσουκαλά σε συνέντευξή της.
Άννα Τσουκαλά: Κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της
Η εγκυμοσύνη της κύλησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και στη γέννα όλα πήγαν καλά.
View this post on Instagram
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
- Φωτιά στα Φιλιατά Θεσπρωτίας
- Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
- Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
- Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – Τι λένε οι δικηγόροι του
- Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις