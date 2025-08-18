Άννα Τσουκαλά: Η 50χρονη ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μετά απο πολύχρονη προσευχή

Η Άννα Τσουκαλά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή στο ρόλο της «Μελέκ» στη δημοφιλή σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, «Μη μου λες αντίο», σε συνέντευξη της είχε εξομολογηθεί ότι έμεινε έγκυος μετά από προσευχή χρόνων.

Και τελικά τα κατάφερε. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Άννα Τσουκαλά δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο μαζί με τον σύντροφό της και τον νεογέννητο γιο τους.

Τα σχόλια και οι ευχές των διαδικτυακών της φίλων κατέκλυσαν τη δημοσίευση, με τους περισσότερους να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την ευτυχία της.

Άννα Τσουκαλά: «Προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια»

«Με βοήθησε η προσευχή και ο Θεός, προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια για το ψυχουλάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, μετά προσπάθησα για μία δεύτερη αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.

Το ’93 ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Τσουκαλάς σκοτώθηκε για να σώσει έναν άγγελο. Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε το μωρό Ανδρέα – Άγγελο» είχε πει η Άννα Τσουκαλά σε συνέντευξή της.

Άννα Τσουκαλά: Κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της

Η εγκυμοσύνη της κύλησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και στη γέννα όλα πήγαν καλά.