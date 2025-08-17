O ΛΕΞ στέλνει μήνυμα από τις διακοπές του – Οι φωτό με τους φίλους του σε χαλαρές στιγμές

Το προφίλ του ΛΕΞ στο Instagram μετρά 276.000 ακόλουθους, φιλοξενώντας μόνο τρεις αναρτήσεις. Ο δημοφιλής Έλληνας ράπερ έκανε το απόγευμα του Σαββάτου (16/08) την τελευταία ανάρτησή του προκαλώντας αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να δουν τι ανέβασε ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης.

Με το ξεκάθαρο αλλά και ασαφές ταυτόχρονα μήνυμα «Θεσσαλονίκη σύντομα» και 11 φωτογραφίες, ο ΛΕΞ συνόδευσε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές, που περιλαμβάνουν μπάνια με φίλους, roadtrip υπό τους ήχους του Bad Bunny, anime και sandboarding.

Όπως ήταν φυσικό, πολλοί ακόλουθοί του συμπέραναν πως το μήνυμά του μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς κρύβει μια ανακοίνωση για επερχόμενη συναυλία στον τόπο καταγωγής του.

Ο ΛΕΞ τον Ιούνιο επέστρεψε στην Αθήνα γράφοντας ιστορία στο ΟΑΚΑ. Η ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη που η συναυλία έγινε sold out μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 προπωλημένα «μαγικά χαρτάκια». Γι’ αυτό και ανακοινώθηκε δεύτερη εμφάνιση.

Ο ράπερ χάρισε μοναδικές στιγμές σε όσους κατάφεραν τελικά να παραβρεθούν -με πολλούς να καταφτάνουν ακόμη και πέντε ώρες πριν την συναυλία προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση. Το ΟΑΚΑ βάφτηκε κόκκινο όταν ο Λεξ βγήκε στην σκηνή ενώ το ντουέτο με τη Χάρις Αλεξίου ενθουσίασε το κοινό.

Ο ΛΕΞ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys) που το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα «Βόρεια Αστέρια» και το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ.

Πλέον κάθε συναυλία του έχει τεράστια απήχηση από το κοινό και γίνεται σε χρόνο dt sold out.