Ένα «καρφί» επιφύλασσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν την Κυριακή για το ουκρανικό. Η Μαρία Ζαχάροβα έδωσε συνέχεια σε παλαιότερη ανάρτησή της, στην οποία είχε υιοθετήσει ισχυρισμούς φιλορωσικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά το ταξίδι με τρένο προς το Κίεβο υποστήριζαν ότι οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Εν όψει της συνάντησης της συμμαχίας των προθύμων την Κυριακή, έγραψε: «Να μην ξεχάσετε τις χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη».

Η Μαρία Ζαχάροβα τον περασμένο Μάιο είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο telegram στο οποίο φαινόταν ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες έκρυβαν αντικείμενα την ώρα που εμφανίστηκαν οι δημοσιογράφοι. Τα αντικείμενα έμοιαζαν με χαρτί ή φακελάκι και μικρό κουταλάκι.

«Η μοίρα της Ευρώπης αποφασίζεται από εξαρτημένους και τυχάρπαστους», έγραψε τότε, παρά το γεγονός ότι αργότερα η ανάλυση των εικόνων έδειξε ότι επρόκειτο για ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο και έναν αναδευτήρα.