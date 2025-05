Τελικά έκαναν χρήση κοκαΐνης στο τρένο οι Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς; – Το Παρίσι απαντά

Την Παρασκευή 9 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ταξίδεψε στο Κίεβο, συνοδευόμενος από τον Καγκελάριο της Γερμανία Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Σταρμερ, προκειμένου να υποστηρίξει την Ουκρανία και να προτείνει κατάπαυση του πυρός στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο νυχτερινό τρένο που τους μετέφερε στην Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες συνομίλησαν, ντυμένοι με άνετα ρούχα, και στη συνέχεια έδειξαν την συνεργασία τους μπροστά στους φωτογράφους που συνόδευαν το μυστικό αυτό ταξίδι.

Αυτές οι εικόνες, που σύμφωνα με την γαλλική Liberation κυκλοφόρησαν σε κακή ποιότητα, τροφοδότησαν τις ασαφείς θεωρίες των «συνωμοσιολόγων» στα κοινωνικά δίκτυα.

Έτσι, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου που αναμετέδωσαν δημοσιεύσεις (μερικές φορές υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν) ισχυρίστηκαν ότι οι τρεις άνδρες είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.

«Η κόκα θα αποφασίσει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ένας από αυτούς.

Ως απόδειξη, επικαλούνται βίντεο που δείχνουν τον Εμανουέλ Μακρόν να κρύβει διακριτικά ένα περίεργο λευκό σακουλάκι πάνω στο τραπέζι.

Και σύμφωνα με αυτές τις ιστορίες, ο Φρίντριχ Μερτς θα είχε ακόμη και ειδικό καλαμάκι για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Αυτές οι κατηγορίες συνάδουν με την αφήγηση ότι οι δυτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και αντιμετωπίζουν τον πόλεμο με ανευθυνότητα.



Η Liberation δηλώνει πως δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ποιότητας, όπως αυτά που τραβήχτηκαν από τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και AP, δείχνουν ότι το μυστηριώδες σακουλάκι με τη λευκή σκόνη είναι στην πραγματικότητα ένα χαρτομάντηλο τυλιγμένο σε μπάλα που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι πριν την άφιξη του Κίρ Σταρμερ και των καμερών στην καμπίνα, όπου βρίσκονταν ήδη ο Μακρόν και ο Μερτς.

Το καλαμάκι μοιάζει περισσότερο με αναδευτήρα ή οδοντογλυφίδα, αναφέρεται.

Και σύμφωνα με την εφημερίδα, εξηγεί γιατί οι δύο ηγέτες δεν ήθελαν να φαίνονται αυτά τα αντικείμενα στις φωτογραφίες της συνάντησης.

Από την μεριά του, το Élysée, ο επίσημος λογαριασμός της γαλλικής προεδρίας στο Twitter, απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025