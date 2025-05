Ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μερτς παίρνουν… κοκαΐνη – Παραισθήσεις στα social

Την Παρασκευή 9 Μαΐου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο καγκελάριος της Βρετανίας ταξίδεψαν με νυχτερινό τρένο στο Κίεβο. Μια φωτογραφία, επίτηδες θολή, έγινε αφορμή για μια θεωρία συνωμοσίας: οι τρεις ηγέτες παίρνουν κοκαΐνη.

Στόχος του ταξιδιού ήταν οι Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς να δείξουν τη στήριξή τους στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην πρόταση για κατάπαυση πυρός. Εντός του τρένου που τους μετέφερε στην Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες συζητούσαν χαλαρά, ενώ φωτογράφοι που τους συνόδευαν έβγαλαν φωτογραφίες από τη συνάντηση. Αυτές οι εικόνες, που συνήθως δημοσιοποιούνται σε χαμηλή και αλλοιωμένη ποιότητα, συχνά λόγω διακριτικότητας, ήταν η αφορμή για να δεχθούν επίθεση μέσω διαδικτύου οι τρεις ηγέτες που κατηγορήθηκαν ότι στη διάρκεια του ταξιδιού έκαναν χρήση κοκαΐνης.

German advisor Friedrich Merz appears to grab a cocaine spoon and French President Macron appears to grab a bag of cocaine when they are surprised by the media. Shouldn’t all elected officials be drug tested? pic.twitter.com/54NOUDiyHs

