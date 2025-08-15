Βιτόρια: «Αξίζαμε την πρόκριση έστω και στα πέναλτι»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση στα πέναλτι με 4-3 απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ (0-0 κ.δ) και θα παίξει μίνιμουμ στο Conference League. Μετά το τέλος του ματς ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για το ματς απέναντι στους Ουκρανούς και ανέφερε πως η πρόκριση των πράσινων ήταν δίκαιη απέναντι σε μία πού καλή ομάδα, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε την Σαχτάρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

Για το αν αισθάνεται δικαιωμένος: «Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και σε όσου δουλεύουν στον οργανισμό. Αξίζαμε την πρόκριση έστω και στα πέναλτι, απέναντι σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Είχαμε τον πιο δύσκολο αντίπαλο που θα μπορούσαμε να έχουμε, ήμασταν πάρα πολύ οργανωμένοι και αμυντικά πειθαρχημένοι. Φτάσαμε κοντά στο να σκοράρουμε, αλλά τελικά καταφέραμε να περάσουμε. Δεν είναι μόνο τύχη τα πέναλτι, ο Ντραγκοφσκι έκανε τρομερή εμφάνιση. Χαιρόμαστε που δώσαμε χαρά στους φιλάθλους μας».

Για το αν αισθάνεται απελευθερωμένος που ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε League Phase: «Νομίζω ότι από την στιγμή που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, όλα τα ματς είναι τελικοί. Αποκλειστήκαμε στις λεπτομέρειες από Ρέιντζερς, αλλά αυτή η πρόκριση επί της Σαχτάρ μας δίνει ψυχολογία. Θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και να πάμε Europa League. Δουλεύουμε σκληρά, αλλά δεν είμαστε στο 100% των δυνατοτήτων μας. Πρέπει να πάρουμε αυτοπεποίθηση και να έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας».

Για τον Αρντά Τουράν και το αν θέλει να απαντήσει στις δηλώσεις του: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Σαχτάρ και στον προπονητή της, ο οποίος την έχει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε πολύ καλή ηλικία. Προπονηθήκαμε στα πέναλτι και αυτό το κάνω πάντα. Είμαι προπονητής που ασχολούμαι με την κάθε λεπτομέρεια. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου και για τον τρόπο που αγωνίζεται, είμαι περήφανος που πήραμε την πρόκριση, έστω και στα πέναλτι».