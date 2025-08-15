Λουτσέσκου: «Η πρόκριση του… Παβλένκα»
Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου απέδωσε τα εύσημα στον Γίρι Παβλένκα για την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League επί της Βόλφσμπεργκερ με τις εκπληκτικές του εμφανίσεις, ενώ τόνισε ότι ήταν ένα πολύ περίπλοκο ματς, αλλά η ουσία είναι η πρόκριση του «Δικεφάλου».
Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:
«Αισθάνομαι υπέροχα ήταν από τα πιο περίπλοκα παιχνίδια της καριέρας μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολα ματς, κρίθηκαν στις λεπτομέρειες απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Μας περίμενε για να κάνουμε το λάθος και να φύγουν στην αντεπίθεση για να μας χτυπήσουν εκεί.
Δείξαμε σπουδαία νοοτροπία, πνευματική ετοιμότητα, αλλά και ότι από πλευράς φυσικής κατάστασης είμαστε καλά γιατί προκριθήκαμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε ήδη επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.
Βρισκόμαστε σε καλό σημείο πέρα από την πρόκριση που μας κάνει χαρούμενους γιατί και η τύχη ήταν με το μέρος μας».
Για το αν έχει η πρόκριση ονοματεπώνυμο μιας και ο Παβλένκα κάνει σπουδαίες επεμβάσεις:
«Ναι η πρόκριση έχει αρκετά το όνομα του Παβλένκα. Έκανε φανταστικά πράγματα, είναι φανταστικός τερματοφύλακας και το ξέρει. Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, σε κρίσιμες στιγμές είναι εκεί.
Η δουλειά μας γίνεται σε πολύ καλό κλίμα, είμαστε τυχεροί γι’ αυτό. Όλοι έδειξαν την απαιτούμενη αντίδραση και να τα δώσουν όλα σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές».
Κλείνοντας ο Λουτσέσκου δήλωσε:
«Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όλοι ξέρουν ακριβώς τι χρειαζόμαστε και δουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόκριση αυτή σίγουρα δίνει αυτοπεποίθηση προκειμένου τα πράγματα να “τρέξουν” διαφορετικά. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς την περιπλοκότητα που αντιμετωπίζει μια ομάδα σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά μέσα από αυτά έρχεται η αυτοπεποίθηση».
