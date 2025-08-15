Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανήγυρι
Ο ανήλικος νοσηλεύεται παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου στα Χανιά εκτός κινδύνου
Στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά νοσηλεύεται ένα ανήλικο παιδί 14 ετών μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ανήλικο παιδί, ενώ βρισκόταν σε πανηγύρι που διεξαγόταν σε περιαστική περιοχή των Χανίων το βράδυ της Πέμπτης, κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.
Εκτός κινδύνου
Το 14χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα σοβαρής μέθης.
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Χανίων κ. Μανώλη Καλλιονάκη αυτή την ώρα νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική εκτός κινδύνου.
