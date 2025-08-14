«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

Για μια εφιαλτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις πυρκαγιές στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα κάνει λόγο η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη. Παράλληλα, εκτοξεύει μύδρους κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «φιέστες και κούφιες υποσχέσεις που δεν σβήνουν τις φωτιές».

«Η εικόνα που επικρατεί στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα είναι εφιαλτική: σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης κατεστραμμένα. Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές με συνεχείς εντολές εκκένωσης», τόνισε η κ. Τζούφη, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι «λίγους μόνο μήνες μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη ότι ‘μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο’, η χώρα καίγεται σε 106 διαφορετικά μέτωπα – από την Αχαΐα και τη Χίο μέχρι την Άρτα και την Πρέβεζα. Αυτή είναι η ‘θωράκιση’ της κυβέρνησης: χωριά να εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται, πυροσβέστες να παλεύουν αβοήθητοι.΄».

Συμπλήρωσε πως «δεν ξεχνάμε τις εικόνες των ΜΑΤ να χτυπούν πυροσβέστες, ούτε ότι περισσότεροι από 600 έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες βρέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Σαν τραγική ειρωνεία, σήμερα λάβαμε την απάντηση του υπουργείου στην ερώτηση που καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ένταξης 427 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό».

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια»

Σύμφωνα με την ίδια, «η απάντηση του υπουργείου επικαλείται ως «μείζονα προτεραιότητα» τη μέριμνα για το προσωπικό και την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην πράξη οι αναγκαίες διαδικασίες καθυστερούν, αφήνοντας την υπηρεσία υποστελεχωμένη εν μέσω της πιο κρίσιμης περιόδου».

Η κ. Τζούφη επισήμανε πως «η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια. Χρειάζονται άμεσα μέτρα πρόληψης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση σε μέσα και υποδομές, και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Οι κυβερνητικές φιέστες και οι κούφιες υποσχέσεις δεν σβήνουν τις φωτιές».

Καταληκτικά ανέφερε πως «η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των πληγέντων, απαιτώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης, πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και στήριξη όσων έχασαν περιουσίες και εισοδήματα, και θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις τραγικές ευθύνες της κυβέρνησης».

Η ανάρτηση στης Μερόπης Τζούφη: