# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»
Πολιτική Γραμματεία 14 Αυγούστου 2025 | 13:04

«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια», τονίζει η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Για μια εφιαλτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις πυρκαγιές στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα κάνει λόγο η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη. Παράλληλα, εκτοξεύει μύδρους κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «φιέστες και κούφιες υποσχέσεις που δεν σβήνουν τις φωτιές».

«Η εικόνα που επικρατεί στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα είναι εφιαλτική: σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης κατεστραμμένα. Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές με συνεχείς εντολές εκκένωσης», τόνισε η κ. Τζούφη, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι «λίγους μόνο μήνες μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη ότι ‘μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο’, η χώρα καίγεται σε 106 διαφορετικά μέτωπα – από την Αχαΐα και τη Χίο μέχρι την Άρτα και την Πρέβεζα. Αυτή είναι η ‘θωράκιση’ της κυβέρνησης: χωριά να εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται, πυροσβέστες να παλεύουν αβοήθητοι.΄».

Συμπλήρωσε πως «δεν ξεχνάμε τις εικόνες των ΜΑΤ να χτυπούν πυροσβέστες, ούτε ότι περισσότεροι από 600 έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες βρέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Σαν τραγική ειρωνεία, σήμερα λάβαμε την απάντηση του υπουργείου στην ερώτηση που καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ένταξης 427 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό».

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια»

Σύμφωνα με την ίδια, «η απάντηση του υπουργείου επικαλείται ως «μείζονα προτεραιότητα» τη μέριμνα για το προσωπικό και την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην πράξη οι αναγκαίες διαδικασίες καθυστερούν, αφήνοντας την υπηρεσία υποστελεχωμένη εν μέσω της πιο κρίσιμης περιόδου».

Η κ. Τζούφη επισήμανε πως «η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια. Χρειάζονται άμεσα μέτρα πρόληψης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση σε μέσα και υποδομές, και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Οι κυβερνητικές φιέστες και οι κούφιες υποσχέσεις δεν σβήνουν τις φωτιές».

Καταληκτικά ανέφερε πως «η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των πληγέντων, απαιτώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης, πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και στήριξη όσων έχασαν περιουσίες και εισοδήματα, και θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις τραγικές ευθύνες της κυβέρνησης».

Η ανάρτηση στης Μερόπης Τζούφη:

Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Economy
Eurostat: Αντέχει η οικονομία της ευρωζώνης – Στο 1,4% η ανάπτυξη

Eurostat: Αντέχει η οικονομία της ευρωζώνης – Στο 1,4% η ανάπτυξη

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
ΣΥΡΙΖΑ 14.08.25

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ
ΠΑΣΟΚ για φωτιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα»

Σύνταξη
Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»
Βολές 14.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, απάντησε στην προκλητική δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη - Σωρεία αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο, βολές και από τους εθελοντές πυροσβέστες

Σύνταξη
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική 14.08.25

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Καραμανδάνειο 13.08.25

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
Διήμερη 14.08.25

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Σύνταξη
Προετοιμασία για πόλεμο – Εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών ξεπετάγονται στην Ευρώπη
Financial Times 14.08.25

Προετοιμασία για πόλεμο - Εργοστάσια παραγωγής όπλων ξεπετάγονται σε όλη την Ευρώπη

Οβίδες και πύραυλοι βρίσκονται ψηλά στην αμυντική αντζέντα προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων και απ' ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, τα ενισχυμένα εργοστάσια όπλων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πολίτης
Έρευνες εν εξελίξει 14.08.25

Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στη Δροσιά

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά την περασμένη Τρίτη αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι

Σύνταξη
Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)
Άλλα Αθλήματα 14.08.25

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
ΣΥΡΙΖΑ 14.08.25

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Σύνταξη
Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25

Ο Σμότριχ εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ
ΠΑΣΟΚ για φωτιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα»

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς – Κορυφώνεται η έξοδος
Δεκαπενταύγουστος 14.08.25

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς - Κορυφώνεται η έξοδος - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται σε Γούναρη, Αλιπέδου και δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Άρης: Πρώτη «γεύση» από Μισεουί
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Άρης: Πρώτη «γεύση» από Μισεουί

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός Γκάμπριελ Μισεουί που απέκτησε φέτος ο Άρης αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα των κιτρινόμαυρων στο κυριακάτικο (17/8) φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
K-pop και θόρυβοι 14.08.25

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της
Showgirl 14.08.25

Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του The Life of a Showgirl, η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και υλικό από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Και φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να μπει στη σέξι περίοδό της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

