Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά σε πολλά διαφορετικά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αχαΐα.

Εν τω μεταξύ, δεκάδες πολίτες μετέβησαν στα Κέντρα Υγείας Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού.

«Επισκέφθηκα το κέντρο υγείας Φιλιππιάδας Πρεβέζης πριν λίγο στο οποίο μεταφέρονται άτομα από τα χωριά της Πρέβεζας που μαίνεται η φωτιά. Τα δύο κέντρα υγείας της περιοχής Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Μάλιστα το κέντρο υγείας Φιλιππιάδας σήμερα δεν εφημερεύει και οι συνάδελφοι γιατροί, νοσηλευτές παρέμειναν και ήρθαν και άλλοι από ρεπό και άδειες να συνδράμουν», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Το ίδιο και στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού το οποίο εφημέρευε αλλά ενισχύθηκε με προσωπικό το οποίο προσήλθε οικειοθελώς. Επίσης το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιχειρεί στο πεδίο της φωτιάς συνεπώς μεταφέροντας κατάκοιτους και ανήμπορα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, με αναπνευστικά προβλήματα και πτώσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας μεταφέρθηκαν περί τα 15 άτομα, παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες αποχώρησαν τα 11 άτομα προς το χώρο φιλοξενίας του Δήμου και σπίτια τους. Οι 4 παραμένουν για φιλοξενία στο κέντρο υγείας επειδή είναι κατάκοιτοι και χρειάζονται οξυγόνο. Συνομίλησα μαζί τους και με τους συνοδούς είναι σε απόγνωση», προσθέτει.

«Στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού έχουν μεταφερθεί 10 άτομα κατάκοιτα που χρήζουν οξυγόνο. Διαμόρφωσαν αίθουσα και τους φιλοξενούν. Υπάρχει όμως σοβαρή περίπτωση να εκκενωθεί γιατί πλησιάζει η φωτιά. Ήδη δόθηκε εντολή να εκκενωθεί από ασθενείς οι οποίοι μεταφέρονται τώρα στα νοσοκομεία Άρτας και Πρέβεζας. Στο νοσοκομείο της ΑΡΤΑΣ μεταφέρθηκαν 6 άτομα με αναπνευστικά και πτώσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας», καταλήγει.

Παράλληλα, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι στο νοσοκομείο της Χίου μετέβησαν δυο άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ένας πυροσβέστης, με πόνο στη μέση, μετά από πτώση.