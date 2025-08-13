Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε την τελευταία ενημέρωση για τις υγειονομικές ομάδες (ΕΚΑΒ) που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Οι πυρκαγιές στην Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Πρέβεζα και τη Χίο ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Συνολικά διακομίστηκαν 52 άνθρωποι, κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Στην Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών στα πύρινα μέτωπα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και τις 01.15, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ είχαν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και τις 01.15 από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ είχαν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.

Στην Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών στα πύρινα μέτωπα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και τις 00.15 από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ είχαν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και ένας πυροσβέστης με εγκαύματα) επίσης προς το ΓΝ Άρτας.

Επίσης, 5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά της Φιλιππιάδας και οικισμούς, διακομίστηκαν στο ΓΝ Άρτας.

Στη Χίο

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και τις 00.15, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά: