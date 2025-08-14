Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός

Σεισμός 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, ακολουθούμενος λίγα λεπτά αργότερα από λιγότερο ισχυρό μετασεισμό.

Οι σεισμοί στην Εύβοια

Ο πρώτος σεισμός, των 3,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 17:47, έχοντας εστιακό βάθος 17,3 χιλιόμετρα, 8 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας.

Στη συνέχεια μετασεισμός 2,3 Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 17:49, με εστιακό βάθος 16.1 χιλιόμετρα, 7 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας.