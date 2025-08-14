Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, ενώ μετασεισμός έγινε μετά από λίγα λεπτά
Σεισμός 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, ακολουθούμενος λίγα λεπτά αργότερα από λιγότερο ισχυρό μετασεισμό.
Οι σεισμοί στην Εύβοια
Ο πρώτος σεισμός, των 3,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 17:47, έχοντας εστιακό βάθος 17,3 χιλιόμετρα, 8 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας.
Στη συνέχεια μετασεισμός 2,3 Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 17:49, με εστιακό βάθος 16.1 χιλιόμετρα, 7 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας.
