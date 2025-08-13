newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θέλει να οργανώσει μία συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ιδίου «σχεδόν αμέσως» μετά τη Σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Ορισμένα σημαντικά πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση, αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, όμως προετοιμάζει το έδαφος για μια δεύτερη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, θέτοντας ως προϋπόθεση για αυτό το δεύτερο ραντεβού τη θετική έκβαση του πρώτου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, προκειμένου να επιχειρήσει να βρεθεί μία λύση στον πόλεμο που η Μόσχα διεξάγει στην Ουκρανία τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια.

«Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμένα, εάν θέλουν να βρίσκομαι εκεί», επισήμανε.

Απειλές Τραμπ στην Ρωσία αν δεν δεχτεί να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, εντούτοις, πως θα μπορούσε να αρνηθεί να οργανώσει αυτή τη συνάντηση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τετ α τετ που θα έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Εάν νιώσω πως αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο να το οργανώσω, διότι δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς, ωστόσο, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο εάν σκέφτεται πως είναι ικανός να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοθετεί αμάχους στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι είχε αυτή τη συζήτηση επανειλημμένως με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Και κατόπιν, επιστρέφω στο σπίτι μου και βλέπω έναν πύραυλο να έχει πλήξει έναν οίκο ευγηρίας ή έναν πύραυλο να έχει πλήξει μια πολυκατοικία και άνθρωποι να κείτονται νεκροί στον δρόμο. Τότε σκέφτομαι πως η απάντηση είναι όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «πολύ καλή τηλεδιάσκεψη» με τους Ευρωπαίους ηγέτες – μεταξύ αυτών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – με επίκεντρο τη σύνοδο της Παρασκευής.

«Θα βαθμολογούσα με 10» αυτή την τηλεδιάσκεψη, «πολύ, πολύ εγκάρδια», συμπλήρωσε, σε δηλώσεις του στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Να σημειωθεί ότι η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση, όπως δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Reuters.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζήτησαν σήμερα για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών περιλαμβάνονται πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

