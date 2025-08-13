Το 28,9 μέτρων γιοτ Astondoa Da Vinci έπιασε φωτιά 7,3 μίλια νοτιοδυτικά της Punta Gavina, ανοιχτά των ακτών της Φορμεντέρα, στις Βαλεαρίδες νήσους στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η ειδοποίηση για την πυρκαγιά στο γιοτ ελήφθη στις 11 Αυγούστου και οι αρχές έστειλαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος και το σκάφος διάσωσης Guardamar Concepción Arenal στην περιοχή.

Το Da Vinci μετέφερε τέσσερις επιβάτες, δύο μέλη του πληρώματος και τον καπετάνιο. Όλοι τους διασωθήκαν και ασφάλεια και δίχως τον παραμικρό τραυματισμό. Σε κάθε περίπτωση στο σκάφος δεν φέρονται να επέβαιναν influencers, όπου η διάσωση θα δυσκόλευε κατά πολύ.

Τελικά, η πυρκαγιά – η οποία σύμφωνα με αναφορές ξεκίνησε στο μηχανοστάσιο – δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο. Το Da Vinci έχει πλέον βυθιστεί, ενώ οι αρχές παραμένουν στην περιοχή για να παρακολουθούν και, πιθανώς, να ανασύρουν τα συντρίμμια.

<br />

Το γιοτ έχει κόστος 20 εκατ. δολάρια και περίπου 225.000€ κόστος ενοικίασης για μια εβδομάδα

Το γιοτ ανήκει στη σειρά 95 GLX του ισπανικού ναυπηγείου Astondoa. Τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού περιλαμβάνουν διαμονή για 10 άτομα – χωρίς να υπολογίζεται η σουίτα του ιδιοκτήτη που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του σκάφους – καθώς και μια γέφυρα με μπαρ, μπάρμπεκιου και τραπεζαρία.

Οι διασώστες της Ισπανίας ανέφεραν για την διάσωση ότι «Το CCS Palma απέστειλε τα Guardamar Concepción Arenal και Salvamar Naos, το οποίο μετέφερε επίσης πυροσβέστες. Τα 7 άτομα που επέβαιναν διασώθηκαν από το Naos και έχουν μεταφερθεί στην ξηρά σε καλή κατάσταση. Η πυρκαγιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο και το σκάφος τελικά βυθίστηκε. Το Guardamar παραμένει στην περιοχή για τον καθαρισμό των συντριμμιών».

Το κόστος του DaVinci γιοτ είναι 20 εκατομμύριο δολάρια και για την συντήρησή του απαιτούνται 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ενοίκιο για μια εβδομάδα ανέρχεται στα 225.000 ευρώ.

Για την ιστορία καμία πληροφορία δεν αναφέρει ανάμειξη από όρκες – το είδος δελφινιών που λανθασμένα ονομάζονται φάλαινες-δολοφόνοι – και οι οποίες ευθύνονται για την καταστροφή μερική ή ολική τουλάχιστον 700 σκαφών αναψυχής πλησίον του Γιβραλτάρ.