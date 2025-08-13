newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 03:50

Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Το 28,9 μέτρων γιοτ Astondoa Da Vinci έπιασε φωτιά 7,3 μίλια νοτιοδυτικά της Punta Gavina, ανοιχτά των ακτών της Φορμεντέρα, στις Βαλεαρίδες νήσους στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η ειδοποίηση για την πυρκαγιά στο γιοτ ελήφθη στις 11 Αυγούστου και οι αρχές έστειλαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος και το σκάφος διάσωσης Guardamar Concepción Arenal στην περιοχή.

Το Da Vinci μετέφερε τέσσερις επιβάτες, δύο μέλη του πληρώματος και τον καπετάνιο. Όλοι τους διασωθήκαν και ασφάλεια και δίχως τον παραμικρό τραυματισμό. Σε κάθε περίπτωση στο σκάφος δεν φέρονται να επέβαιναν influencers, όπου η διάσωση θα δυσκόλευε κατά πολύ.

Τελικά, η πυρκαγιά – η οποία σύμφωνα με αναφορές ξεκίνησε στο μηχανοστάσιο – δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο. Το Da Vinci έχει πλέον βυθιστεί, ενώ οι αρχές παραμένουν στην περιοχή για να παρακολουθούν και, πιθανώς, να ανασύρουν τα συντρίμμια.

Το γιοτ έχει κόστος 20 εκατ. δολάρια και περίπου 225.000€ κόστος ενοικίασης για μια εβδομάδα

Το γιοτ ανήκει στη σειρά 95 GLX του ισπανικού ναυπηγείου Astondoa. Τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού περιλαμβάνουν διαμονή για 10 άτομα – χωρίς να υπολογίζεται η σουίτα του ιδιοκτήτη που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του σκάφους – καθώς και μια γέφυρα με μπαρ, μπάρμπεκιου και τραπεζαρία.

Οι διασώστες της Ισπανίας ανέφεραν για την διάσωση ότι «Το CCS Palma απέστειλε τα Guardamar Concepción Arenal και Salvamar Naos, το οποίο μετέφερε επίσης πυροσβέστες. Τα 7 άτομα που επέβαιναν διασώθηκαν από το Naos και έχουν μεταφερθεί στην ξηρά σε καλή κατάσταση. Η πυρκαγιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο και το σκάφος τελικά βυθίστηκε. Το Guardamar παραμένει στην περιοχή για τον καθαρισμό των συντριμμιών».

Το κόστος του DaVinci γιοτ είναι 20 εκατομμύριο δολάρια και για την συντήρησή του απαιτούνται 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ενοίκιο για μια εβδομάδα ανέρχεται στα 225.000 ευρώ.

Για την ιστορία καμία πληροφορία δεν αναφέρει ανάμειξη από όρκες – το είδος δελφινιών που λανθασμένα ονομάζονται φάλαινες-δολοφόνοι – και οι οποίες ευθύνονται για την καταστροφή μερική ή ολική τουλάχιστον 700 σκαφών αναψυχής πλησίον του Γιβραλτάρ. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ
Κόσμος 12.08.25

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν φωνάζεις απ' έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Μέση Ανατολή 12.08.25

Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Σύνταξη
Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν
Κόσμος 12.08.25

Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν

Με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για τις θέσεις του Κιέβου. Πρόσκληση Ερντογάν για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο κορυφής.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς
Διευρυμένη δυσαρέσκεια 12.08.25

Ακροδεξιά απειλή για τη Γερμανία - Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση στην Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δείχνει ότι η ακροδεξιά AfD προηγείται 2% των Χριστιανοδημοκρατών.

Σύνταξη
Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή
Κόσμος 12.08.25

Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή

Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25

Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Το κλίμα μας αρχίζει να μοιάζει με της βόρειας Ελλάδας, δηλώνει βούλγαρος κλιματολόγος
Κλιματική αλλαγή 13.08.25

Το κλίμα της Βουλγαρίας αρχίζει να μοιάζει με της βόρειας Ελλάδας

«Από ορισμένες απόψεις, το κλίμα μας έχει αρχίσει να μοιάζει με αυτό της βόρειας Ελλάδας, όπως μπορεί να φανεί στο Σαντάνσκι, στο Χάσκοβο και στο Κάρτζαλι», λέει ο βούλγαρος κλιματολόγος Συμεών Μάτεφ.

Σύνταξη
Στο ίδιο έργο θεατές: Στα τσιμέντα των πολυκατοικιών της Πάτρας θα σβήσει η φωτιά
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Στο ίδιο έργο θεατές: Στα τσιμέντα των πολυκατοικιών της Πάτρας θα σβήσει η φωτιά

Πέρυσι, τέτοιες μέρες η φωτιά σταματούσε στα σπίτια των Μελισσίων στην Αθήνα, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Απόψε, την ίδια ζοφερή πραγματικότητα βιώνουν οι κάτοικοι της Πάτρας, αλλά και της δυτικής Αχαΐας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα – 52 άνθρωποι στο νοσοκομείο, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις
Μάχη με τις φλόγες 13.08.25

Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα – 52 άνθρωποι στο νοσοκομείο, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα. Συγκλονιστικές οι εικόνες από την πύρινη λαίλαπα. Σπίτια απείλησε η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
Τα πύρινα μέτωπα 13.08.25 Upd: 01:35

Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομεία: 52 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι περισσότερες για αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο