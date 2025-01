Το απόλυτο χάος επικράτησε στην πρωτοχρονιάτικη βόλτα ενός γιοτ που έπλεε ανοιχτά του Ακαπούλκο στο Μεξικό.

Το σκάφος «Amore Mio» μετέφερε τουρίστες οι οποίοι επέλεξαν να γιορτάζουν την έλευση του νέου έτους με ένα πάρτι εν πλω. Τα πράγματα ωστόσο δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν σχεδιάσει.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το μπροστινό μέρος του γιοτ να συγκρούεται με έναν μεγάλο βράχο. Την ίδια στιγμή διακρίνονται οι επιβαίνοντες να συγκεντρώνονται στην πλώρη του.

Το σκάφος παλεύει με τα κύματα και την ίδια ώρα οι τουρίστες προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να σωθούν προτού προσκρούσει ξανά στον βράχο.

Αυτόπτοι μάρτυρες και δύτες τούς φώναζαν και έκαναν χειρονομίες ενθαρρύνοντάς τους να εγκαταλείψουν το γιοτ που κατέρρεε πηδώντας από το πλάι.

Οι κραυγές και οι φωνές των εγκλωβισμένων τουριστών ακούγονται στο βίντεο. Κάποιοι φαίνονται να ετοιμάζονται να πηδήξουν. Άλλοι προφανώς τρομαγμένοι παραμένουν στην πλώρη.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, συνολικά 15 τουρίστες έπεσαν στο νερό, αλλά ευτυχώς σώθηκαν από τους κοντινούς δύτες που τους έσυραν σε ασφαλές σημείο.

Ένα άλλο βίντεο από το σκάφος μετά τη συντριβή δείχνει το σκάφος να βυθίζεται αργά στα γαλάζια νερά στα ανοικτά της La Quebrada, στο Ακαπούλκο, καθώς κομμάτια του επέπλεαν στη θάλασσα.

Κάποιοι δήλωσαν στα τοπικά μέσα πως το γιοτ παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να πέσει επάνω στον βράχο.

Δείτε το βίντεο:

