Οι επιβάτες του κρουζιερόπλοιου «Allure of the Seas» έγιναν μάρτυρες ενός απρόσμενου ατυχήματος. Καθώς το πλοίο των 361 μέτρων είχε ελλιμενιστεί στις Μπαχάμες, ένα γιοτ εθεάθη να κατευθύνεται προς το μέρος του και τελικά να συγκρούεται με αυτό.

Το πολυτελές γιοτ που φέρει το όνομα Aurora φαίνεται στο βίντεο να πλέει και να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο κρουαζιερόπλοιο. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, φαίνεται ένα άτομο στο κατάστρωμά του.

Δείτε το βίντεο:

A luxury yacht collided with the cruise ship Allure of the Seas while docked in Nassau, Bahamas, causing minor damage.#LuxuryYacht #AllureOfTheSeas #Nassau #Bahamas #CruiseShip #ShippingNews #MaritimeSafety #CruiseTravel #ShipCollision pic.twitter.com/n0OwJobNQT

