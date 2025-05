Η βόλτα στα νερά του Star Island δεν είχε την κατάληξη που ονειρεύονταν 30 influencers. Το γιοτ, στο οποίο επέβαιναν, άρχισε να παίρνει νερά και λίγο αργότερα ανετράπη, ανοιχτά του Μαϊάμι.

Παρότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια της βύθισης, πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ταχύπλοο -Lamborghini Tecnomar- είναι σχεδιασμένο να φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Η υπέρβαση της χωρητικότητας θεωρείται ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για τη βύθιση του σκάφους αξίας 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν κάποιες από τις influencers, φαίνεται το σκάφος ξαφνικά να βυθίζεται ενώ οι ίδιες χορεύουν και πίνουν σαμπάνια. Ακολουθούν σκηνές αναστάτωσης, με τις νεαρές να φορούν σωσίβια και να διασώζονται από το λιμενικό.

Lamborghini Yacht filled with dozens of influencers SINKS off Miami Beach.

The $4 million boat sank, after being overfilled with influencers, exceeding its weight capacity.

32 people were rescued from the boat designed for a capacity of 7 people.

pic.twitter.com/rMaDzfLf5B

— Oli London (@OliLondonTV) May 4, 2025