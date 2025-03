Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμα εννέα τραυματίστηκαν μετά τη βύθιση τουριστικού υποβρυχίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανοιχτά της αιγυπτιακής πόλης Χουργκάντα.

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τοπικές πηγές 29 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ οι τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Αίγυπτο ανέφερε ότι οι 45 επιβάτες ήταν Ρώσοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Οι ρωσικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει τέσσερις νεκρούς και αναμένουν πληροφορίες και για άλλους επιβάτες.

«Το περιστατικό συνέβη στις 10π.μ. (τοπική ώρα) σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την ακτή», αναφέρει ακόμα η ρωσική πρεσβεία για το ναυάγιο στην τουριστική πόλη στην Ερυθρά.

Το υποβρύχιο που ονομάζεται Sindbad (Σεβάχ) και πραγματοποιεί ανάλογα ταξίδια αρκετά χρόνια βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι, αναφέρει επίσης το BBC.

❗ An excursion submarine carrying 45 Russians has sunk off the coast of Egypt. Reports indicate that at least six people have died

Guests of the elite Serry Beach Resort frequently took trips on the Sindbad submarine to explore the reef. Preliminary information suggests that… pic.twitter.com/0RfJ7ssoc0

— Based & Viral (@ViralBased) March 27, 2025