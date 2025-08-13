Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η Κάρι είναι πάντα ειλικρινής με τη Σάρλοτ. Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «Are you a Charlotte?», η Κριστίν Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ την αντιμετώπισε περίεργα για τα προβλήματα που είχε με την εικόνα του σώματός της, όταν γυρίζανε το «Sex and the City».

«Υπήρχαν στιγμές που η Σάρα Τζέσικα μου έλεγε “έχεις δυσμορφία σώματος”», είπε η 60χρονη Ντέιβις στον καλεσμένο της Αμερικανό κωμικό, Μπενίτο Σκίνερ.

«Κι ενώ απαντούσα “δε νομίζω”, ο κόσμος μου έλεγε καθημερινά ότι έχω σχήμα αχλαδιού», συνέχισε η Ντέιβις. «Σε τέτοιο βαθμό που δε μπορούσα να σκεφτώ λογικά».

Διαταραγμένη διατροφή

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

«Έφτασα να πεινάω. Θυμάμαι ότι μια φορά λιποθύμησα σε ένα πάρκινγκ, επειδή έκανα μια τρελή δίαιτα» παραδέχτηκε.

Η Ντέιβις εξήγησε επίσης πώς οι αλληλεπιδράσεις της με τους θαυμαστές της περίπλεκαν ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την εικόνα του σώματός της.

«Για πολλά χρόνια, στην παλιά σχολή, στις τηλεοράσεις, στο HBO… όταν οι άνθρωποι με έβλεπαν στο δρόμο εδώ ή στη Νέα Υόρκη, έλεγαν “ω, μα δεν είσαι χοντρή”» αποκάλυψε η Ντέιβις.

«Ξέρω ότι δεν εννοούσαν τίποτα κακό. Το έλεγαν ως κομπλιμέντο» είπε στον Σκίνερ. «Αλλά όλο αυτό συνέβαινε επειδή στέκομαι δίπλα στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ».

Η Ντέιβις και η Πάρκερ, 60 ετών, πρωταγωνίστησαν στη σειρά «Sex and the City» μαζί με τις Σίνθια Νίξον και Κιμ Κατράλ από το 1998 έως το 2004. Οι ηθοποιοί, εκτός από την Κατράλ, επέστρεψαν για τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That», η οποία ολοκληρώνεται τώρα, μετά από τρεις σεζόν.

«Υπήρχαν στιγμές που η Σάρα Τζέσικα μου έλεγε “έχεις δυσμορφία σώματος”», είπε η 60χρονη Ντέιβις στον καλεσμένο της Αμερικανό κωμικό, Μπενίτο Σκίνερ

«Μια δύσκολη ατμόσφαιρα σχετικά με το θέμα της λεπτότητας»

Πριν από το SATC, η Ντέιβις υποδύθηκε τον ρόλο της Μπρουκ Άρμστρονγκ στη σειρά Melrose Place και αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα με την εικόνα του σώματός της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τον Φεβρουάριο, η Κριστίν αποκάλυψε ότι της είπαν να μην πάρει βάρος όταν συμμετείχε στη σαπουνόπερα του Fox.

«Είναι αλήθεια ότι στο πλατό επικρατούσε μια δύσκολη ατμόσφαιρα σχετικά με το θέμα της λεπτότητας» είπε η Ντέιβις στο People, προσθέτοντας: «Όλοι ήταν πανέμορφοι και πολύ αδύνατοι. Έτσι σκέφτηκα “αυτό είναι που πρέπει να κάνω κι εγώ”».

Η Ντέιβις είπε ότι προσέλαβε έναν γυμναστή και έκανε συνεχόμενα μαθήματα σπιν 90 λεπτών για να αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμφάνιση.

«Ήμουν απογοητευμένη. Προσπαθούσα να τα καταφέρω» ξεφύσησε. «Φυσικά δεν έτρωγα.. δε θυμάμαι καθόλου να εστιάζω στο φαγητό».

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: AFP PHOTO/Vince BUCCI