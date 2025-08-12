newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 01:45

Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
A
A
«Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κατά την παρέμβασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Violeta Santos Moura, επάνω, ο Αντόνιο Ταγιάνι).

«Η Δυτική Οχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν, αλλά η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο»

«Η Δυτική Οχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν, αλλά η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι ο μόνος μας συνομιλητής. Η Ιταλία έφερε συγκεκριμένες προτάσεις στη Διάσκεψη της Νέας Υόρκης για τη λύση των δυο κρατών και συμπροέδρευσε, με την Ινδονησία, της ομάδας εργασίας για την Ασφάλεια», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών», όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Να τελειώσει ο πόλεμος»

«Η γραμμή μας είναι σαφής: πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να υπάρξει παροχή εγγύησης για πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

»Οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης της Γάζας και της Δυτικής Οχθης ενισχύει την τρομοκρατική προσπάθεια της Χαμάς και ναρκοθετεί την όλη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος των βίαιων εποίκων».

Πηγή: ΑΠΕ

World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
